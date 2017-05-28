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Одна из звезд-гигантов внезапно исчезла из Вселенной - NASA

Просмотров:231 Опубликовано: Сегодня, 14:23
Одна из звезд-гигантов внезапно исчезла из Вселенной - NASA
Фото с сайта NASA
Звезда N6946-BH1, за которой американские астрономы наблюдали в течение нескольких лет, внезапно исчезла. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, коротко о нем сообщает NASA.

Специалисты не знают точных причин, по которым светило пропало из поля зрения. Наиболее вероятной гипотезой является его гравитационный коллапс - превращение в черную дыру. Ученые, ранее наблюдая за звездой, не предполагали такого развития ситуации - они считали, что N6946-BH1 взорвется как сверхновая.

Наблюдения за звездой проводились при помощи трех телескопов - одного наземного LBT (Large Binocular Telescope) и двух космических - Hubble и Spitzer. Светило N6946-BH1 было в 25 раз тяжелее Солнца и располагалось на расстоянии 22 миллионов световых лет от Земли в спиральной галактике NGC 6946.

В 2007 году на звезде произошла яркая вспышка, что обычно служит признаком ее скорого взрыва как сверхновой. В 2009-м была зафиксирована менее яркая вспышка, с тех пор излучение светила начало уменьшаться. В 2015 году астрономы на месте N6946-BH1 обнаружили только источник инфракрасного излучения (вероятно, производимого материей, падающей на черную дыру). Тогда же появились подозрения о том, что светило превратилось в черную дыру, эти данные удалось проверить только к настоящему времени.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 4 )

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Лесник (Посетители) Сегодня, 15:32
Покатилась звезда, пролетая над зоной
Унося за собой чью-то жизнь чей-то рок
Двадцать лет за решёткой по приговору
За двойное убийство ему дали срок.(С)
 
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 15:13
Бұл жұлдыз 22 млн жыл бұрын сөніп қалды ғой ...
 
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 Ян (Посетители) Сегодня, 14:56
Айяяяяй как теперь жить будем...... crazy
 
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 Швейк (Посетители) Сегодня, 14:44
И там воруют... crazy
 
 

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