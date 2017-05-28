Макрон рассказал о своем отношении к Трампу и Путину

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что сможет наладить теплые отношения с президентом США Дональдом Трампом, а также рассказал о своем отношении к российскому лидеру Владимиру Путину, сообщает РИА Новости.
"Тот Дональд Трамп, с которым я встретился, имел желание понимать и слушать. Он более открытый, чем о нем думают, он любит прямой контакт и он способен менять позицию", - сказал президент Франции в интервью изданию Journal du Dimanche. Макрон отметил, что сможет наладить с Трампом "теплые отношения".
Также Макрон прокомментировал свое отношение к России. "Я уважаю Россию, и я пригласил Владимира Путина в рамках 300-летних дипломатических отношений", - сказал он, отметив, что с Россией у него будет "требовательный диалог".
Макрон отметил, что лидеры США, России и Турции "придерживаются политики силы", но его это "не беспокоит", так как он не верит "в дипломатию публичных оскорблений". Президент Франции выступил за двусторонний диалог и заявил, что его метод - организовать новые встречи для достижения прогресса.
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