Макрон рассказал о своем отношении к Трампу и Путину

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что сможет наладить теплые отношения с президентом США Дональдом Трампом, а также рассказал о своем отношении к российскому лидеру Владимиру Путину, сообщает РИА Новости.



"Тот Дональд Трамп, с которым я встретился, имел желание понимать и слушать. Он более открытый, чем о нем думают, он любит прямой контакт и он способен менять позицию", - сказал президент Франции в интервью изданию Journal du Dimanche. Макрон отметил, что сможет наладить с Трампом "теплые отношения".



Также Макрон прокомментировал свое отношение к России. "Я уважаю Россию, и я пригласил Владимира Путина в рамках 300-летних дипломатических отношений", - сказал он, отметив, что с Россией у него будет "требовательный диалог".



Макрон отметил, что лидеры США, России и Турции "придерживаются политики силы", но его это "не беспокоит", так как он не верит "в дипломатию публичных оскорблений". Президент Франции выступил за двусторонний диалог и заявил, что его метод - организовать новые встречи для достижения прогресса.