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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Макрон рассказал о своем отношении к Трампу и Путину

Просмотров:120 Опубликовано: Сегодня, 19:41
Макрон рассказал о своем отношении к Трампу и Путину
Эммануэль Макрон и Дональд Трамп. REUTERS/Stephane De Sakutin/Pool©
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что сможет наладить теплые отношения с президентом США Дональдом Трампом, а также рассказал о своем отношении к российскому лидеру Владимиру Путину, сообщает РИА Новости.

"Тот Дональд Трамп, с которым я встретился, имел желание понимать и слушать. Он более открытый, чем о нем думают, он любит прямой контакт и он способен менять позицию", - сказал президент Франции в интервью изданию Journal du Dimanche. Макрон отметил, что сможет наладить с Трампом "теплые отношения".

Также Макрон прокомментировал свое отношение к России. "Я уважаю Россию, и я пригласил Владимира Путина в рамках 300-летних дипломатических отношений", - сказал он, отметив, что с Россией у него будет "требовательный диалог".

Макрон отметил, что лидеры США, России и Турции "придерживаются политики силы", но его это "не беспокоит", так как он не верит "в дипломатию публичных оскорблений". Президент Франции выступил за двусторонний диалог и заявил, что его метод - организовать новые встречи для достижения прогресса.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • Mestnyi
 Лесник (Посетители) Сегодня, 20:33
наладить с Трампом "теплые отношения".

с Россией у него будет "требовательный диалог".


Макарон- президент сурьезный, сразу видно. А с нами как будешь общаться? Предупреждаю - золото на стеклянные бусы не меняю. fuck
 
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 manwyk (Посетители) Сегодня, 20:20
Если кто то будет со мной вести требовательный диалог,это по меньшей мере будет раздражать.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
 

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