Ураган устроил апокалипсис в Москве: Погибли 11 человек, 70 травмированы

Днем 29 мая на Москву обрушился мощнейший ураган. Ветер, скорость которого достигала 22 метров в секунду, повалил большое количество деревьев (свыше 600), срывал крыши, разрушал заборы и рекламные конструкции. По последним данным, из-за разгула стихии в российской столице погибли по меньшей мере 11 человек и около 70 пострадали. Повреждено сотни автомобилей, а также линии электропередач. Об этом сообщает телеканал "Россия-24".Среди жертв урагана 26-летняя девушка - на нее упало дерево на территории Всероссийского выставочного центра. Еще одно дерево насмерть придавило мужчину в районе площади Джавахарлала Неру. Два человека погибли под обломками беседки на Андреевской набережной.В Москве объявлено штормовое предупреждение. До утра в городе будет идти сильный дождь, гроза, град.В социальных сетях пользователи публикуют фото и видео последствий урагана. Комментаторы говорят, что за 40 лет впервые видят подобную картину. "Выглядело, как конец света", - написал один из пользователей.