Ракишев подписал рамочное соглашение по сделке Qazkom и Народного банка

Крупный акционер АО "Казкоммерцбанк" Кенес Ракишев подписал рамочное соглашение по сделке с АО "Народный банк Казахстана", передает Tengrinews.kz. Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка РК.
Сторонами рамочного соглашения, подписанного 2 июня 2017 года, являются правительство РК в лице Минфина, Нацбанк РК, ФНБ "Самрук-Казына", Фонд проблемных кредитов, АО "Народный Банк Казахстана", АО "БТА Банк" и АО "Казкоммерцбанк".
Как сообщалось ранее, Народный банк вступил в переговоры относительно возможной покупки контрольного пакета акций АО "Казкоммерцбанк" у Ракишева и отдельно у АО "ФНБ "Самрук-Казына". Со своей стороны, правительство РК и Национальный Банк РК рассматривают потенциальную сделку как способствующую поддержанию стабильности банковского сектора в целом и намерены оказать финансовую поддержку. Ранее между сторонами 2 марта 2017 года был подписан меморандум о взаимопонимании.
"В свою очередь, настоящее соглашение заключено в соответствии с меморандумом и на юридически обязывающей основе закрепляет действия, которые каждая из сторон будет предпринимать в рамках реализации сделки", - комментируют в Нацбанке.
В частности, соглашением предусматривается:
выкуп АО "Фонд проблемных кредитов" отдельных активов и прав требований у БТА Банка; погашение БТА Банком ссудной задолженности перед Казкоммерцбанком;
при условии выполнения ряда предварительных условий - приобретение Народным банком акций Казкоммерцбанка, принадлежащих Ракишеву и фонду Самрук-Казына (покупаемые акции), с последующей возможной докапитализацией Казкоммерцбанка со стороны Народного банка для обеспечения необходимого уровня достаточности капитала Казкоммерцбанка (докапитализация);
размер докапитализации, если таковая потребуется, будет определен по результатам комплексной проверки, проводимой совместно Национальным Банком и Народным банком;
с учетом размера докапитализации (по результатам предварительной комплексной проверки Народного банка) стоимость приобретения покупаемых акций составит номинальный размер один тенге за каждый пакет акций;
предоставление необходимой поддержки со стороны правительства в лице Министерства финансов РК и Национального Банка.
Сообщается, что стороны планируют в ближайшее время подписать дополнительные обязывающие документы по сделке, о чем будет объявлено дополнительно.
"Учитывая размер системообразующих институтов (Казкоммерцбанка и Народного банка), участвующих в сделке, правительство и Национальный Банк приняли решение предоставить определенные инструменты поддержки сторонам сделки. Сразу после сделки оба банка в полной мере продолжат функционировать в качестве самостоятельных финансовых институтов, исполняющих свои обязательства перед вкладчиками, кредиторами и инвесторами", - заявили в Нацбанке.
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