Казахстан обогнал Италию и Россию в рейтинге мировой конкурентоспособности

Казахстан занял 32-е место, поднявшись на 15 позиций в рейтинге мировой конкурентоспособности IMD 2017 года, сообщает Today.kz со ссылкой на МИА "Казинформ". Данные по странам мира подготовил Центр по изучению мировой конкурентоспособности Международного института развития менеджмента в Швейцарии.
Поднявшись в рейтинге, Казахстан вернулся к позициям 2014 года.
В 2017 году в мировом рейтинге оценивались 63 страны. Наиболее конкурентоспособными признаны Гонконг, Швейцария и Сингапур, сместивший США с третьего места.
Казахстан в рейтинге находится выше Испании (34-е место), Италии (44-е), Индии (45-е), России (46-е) и Турции (47-е место).
В рейтинге мировой конкурентоспособности IMD Казахстан из четырех факторов имеет наиболее сильные позиции по двум: "Эффективность правительства" (19-е место, плюс 12 позиций) и "Эффективность бизнеса" (23-е место, плюс 21).
По мнению респондентов, принявших участие в опросе в процессе подготовки рейтинга, к числу наиболее привлекательных факторов экономики Казахстана относятся: стабильность и предсказуемость политики/обстановки (62 процента), благоприятная бизнес-среда (54 процента) и конкурентоспособная система налогообложения (44 процента).
К наименее привлекательным факторам респонденты отнесли: эффективность правового поля (18 процентов), качество корпоративного управления (15 процентов) и культура научных исследований и разработок (9 процентов).
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