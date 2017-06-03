Совбез ООН одобрил санкции против КНДР

Членами Совета Безопасности ООН единогласно принята резолюция, расширяющую список санкций в отношении КНДР, передает Today.kz со ссылкой на "МИР 24". Документ был подготовлен США в ответ на непрекращающиеся пуски Северной Кореей баллистических ракет.



Теперь в санкционный список добавились несколько организаций и граждан Северной Кореи, которые могут быть причастны к деятельности страны за рубежом.



Также в документе содержится призыв к немедленному прекращению любой ракетно-ядерной деятельности.



Напомним, 12 февраля КНДР осуществила запуск баллистической ракеты в направлении Японского моря. По данным Комитета начальников штабов Республики Корея, запуск был произведен с полигона в северо-западной провинции Пхенан-Пукто. Ракета пролетела около 500 километров.



Затем 14 мая в КНДР запустили еще одну баллистическую ракету. Она пролетела 800 километров и упала в 400 километрах от территории Японии вне исключительной экономической зоны страны. 21 мая стало известно, что КНДР произвела очередной ракетный запуск.



На экстренном заседании Совбеза ООН участники назвали действия Пхеньяна провокационными, грубыми и дестабилизирующими.



При этом лидер КНДР Ким Чен Ын дал указание ученым и технологам в ракетной отрасли "готовиться к новым испытаниям".

