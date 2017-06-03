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Букмекеры оценили шансы финалистов Лиги чемпионов

Просмотров:128 Опубликовано: Сегодня, 15:26
Букмекеры оценили шансы финалистов Лиги чемпионов
Футболисты «Реала»/Фото: Kirsty Wigglesworth / AP
Букмекеры оценили шансы мадридского «Реала» и туринского «Ювентуса» на победу в финале Лиги чемпионов. Котировки в субботу, 3 июня, приводит «Чемпионат.com».

Коэффициент на успех сливочных равен 2.79, на выигрыш туринцев можно поставить за 2.93. Вероятность ничьей оценивается в 3.07. Коэффициент на то, что обе команды забьют, равен 1.92. Наибольшими шансами отличиться, по мнению букмекеров, обладают форвард «Королевского клуба» Криштиану Роналду (2.26) и нападающий «Старой синьоры» Гонсало Игуаин (2.61).

Матч состоится 3 июня на стадионе «Миллениум» в Кардиффе и начнется в 21:45 мск. «Лента.ру» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Реал» является действующим победителем турнира. В прошлогоднем финале сливочные оказались сильнее мадридского «Атлетико». Последняя победа «Ювентуса» в самом престижном клубном турнире Европы датируется 1996 годом, когда в решающем матче туринцы обыграли амстердамский «Аякс».
Источник: Lenta.ru
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