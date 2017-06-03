Букмекеры оценили шансы финалистов Лиги чемпионов

Букмекеры оценили шансы мадридского «Реала» и туринского «Ювентуса» на победу в финале Лиги чемпионов. Котировки в субботу, 3 июня, приводит «Чемпионат.com».



Коэффициент на успех сливочных равен 2.79, на выигрыш туринцев можно поставить за 2.93. Вероятность ничьей оценивается в 3.07. Коэффициент на то, что обе команды забьют, равен 1.92. Наибольшими шансами отличиться, по мнению букмекеров, обладают форвард «Королевского клуба» Криштиану Роналду (2.26) и нападающий «Старой синьоры» Гонсало Игуаин (2.61).



Матч состоится 3 июня на стадионе «Миллениум» в Кардиффе и начнется в 21:45 мск. «Лента.ру» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«Реал» является действующим победителем турнира. В прошлогоднем финале сливочные оказались сильнее мадридского «Атлетико». Последняя победа «Ювентуса» в самом престижном клубном турнире Европы датируется 1996 годом, когда в решающем матче туринцы обыграли амстердамский «Аякс».