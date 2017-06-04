О вызывающем поведении Максата Усенова на борту самолета рассказал казахстанец





Предприниматель, телеведущий и общественный деятель Павел Коктышев рассказал в Facebook о вызывающем поведении Максата Усенова на борту самолета, передает корреспондент Tengrinews.kz."Летел сегодняшним рейсом на Бангкок с Максатом Усеновым. И у меня большой вопрос к нашему суду, почему они меня, законопослушного гражданина, подвергают риску? Усенов весь полет вел себя вызывающе, пытался задирать соседей, сперва упрашивал стюардесс покурить, предлагал даже 200 баксов, потом в итоге видимо покурил, так как стюардессы подписали акт. Пол экипажа вилось над ним, чтобы финтов не выкинул. Было очень дискомфортно. Вроде даже когда проспал приличное время, продолжил гнать, отказался пристегиваться и поднимать спинку (видимо, ему кажется, отец может и от законов физики уберечь)", - написал Коктышев.Он добавил, что по приземлении его передали местному наряду полиции. "Экипаж большие молодцы!" - отметил казахстанец. В доказательство своих слов Коктышев опубликовал видео.Напомним, в конце 2013 года Максат Усенов на автомобиле BMW X6 сбил шесть человек. Один из пострадавших погиб. Виновник аварии примирился с семьей погибшего. Отметим, потерпевшим ущерб также был возмещен, и от претензий они отказались. Но за легкий и средний вред здоровью пострадавших он был лишен водительских прав на три года. Также его оштрафовали.Повторное ДТП в Алматы Максат Усенов совершил 15 ноября 2014 года. На автомобиле Mercedes он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Toyota RAV4, за рулем которой находилась 38-летняя женщина. Она получила травму головы. 5 декабря Максат Усенов был лишен прав на дополнительные девять месяцев.