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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

О вызывающем поведении Максата Усенова на борту самолета рассказал казахстанец

Просмотров:1574 Опубликовано: Сегодня, 10:10
О вызывающем поведении Максата Усенова на борту самолета рассказал казахстанец
Кадр видео в Youtube
Предприниматель, телеведущий и общественный деятель Павел Коктышев рассказал в Facebook о вызывающем поведении Максата Усенова на борту самолета, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Летел сегодняшним рейсом на Бангкок с Максатом Усеновым. И у меня большой вопрос к нашему суду, почему они меня, законопослушного гражданина, подвергают риску? Усенов весь полет вел себя вызывающе, пытался задирать соседей, сперва упрашивал стюардесс покурить, предлагал даже 200 баксов, потом в итоге видимо покурил, так как стюардессы подписали акт. Пол экипажа вилось над ним, чтобы финтов не выкинул. Было очень дискомфортно. Вроде даже когда проспал приличное время, продолжил гнать, отказался пристегиваться и поднимать спинку (видимо, ему кажется, отец может и от законов физики уберечь)", - написал Коктышев.

Он добавил, что по приземлении его передали местному наряду полиции. "Экипаж большие молодцы!" - отметил казахстанец. В доказательство своих слов Коктышев опубликовал видео.



Видео из Facebook.com/Павел Коктышев.

Напомним, в конце 2013 года Максат Усенов на автомобиле BMW X6 сбил шесть человек. Один из пострадавших погиб. Виновник аварии примирился с семьей погибшего. Отметим, потерпевшим ущерб также был возмещен, и от претензий они отказались. Но за легкий и средний вред здоровью пострадавших он был лишен водительских прав на три года. Также его оштрафовали.

Повторное ДТП в Алматы Максат Усенов совершил 15 ноября 2014 года. На автомобиле Mercedes он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Toyota RAV4, за рулем которой находилась 38-летняя женщина. Она получила травму головы. 5 декабря Максат Усенов был лишен прав на дополнительные девять месяцев.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 7 )

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Xoxma80 (Посетители) Сегодня, 13:08
Ему просто нехватает витамина Р ,(хорошего солдатского,с мет.бляхой, ремня по ж...)
 
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Крадун (Посетители) Сегодня, 12:15
Конечно привык к безнаказоности!Вот и опухает!Его бы к нам в Мангыстау!В какой-нибудь кафешки или ресторане бысторо научили правилам хорошего тона!
 
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  • Крадун
  • fitter
 ОбывателЬ (Посетители) Сегодня, 12:00
Он больной, и представляет опасность для общества, его нужно изолировать от нас для его же блага.
 
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  • Крадун
 Сергей Владимиров (Посетители) Сегодня, 11:40
Кто ищет...тот всегда найдёт... beer2
 
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  • Сергей Владимиров
  • Крадун
 Валерий_М (Посетители) Сегодня, 11:10
Лечения нет!!! Как говорится в известной поговорке,горбатого только могила исправит!!! dada
 
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  • Сергей Владимиров
  • Крадун
  • fitter
  • leo529
  • kz1990
 Краснов (Посетители) Сегодня, 10:35
Таких, по-хорошему, изолировать надо. Можно к примеру, в зоопарк поместить и демонстрировать как образец того, каким быть нельзя. А если серьезно, то надеюсь век его будет не долгим, ибо эта одноклеточная бактерия опасна для общества!
 
-1
  • busurman
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Модератор №3 (Модераторы) Сегодня, 10:28
Предвидя очевидную направленность и характер предстоящих комментариев в данной новости, просьба к пользователям сайта не выходить за рамки правил комментирования.
 
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  • Краснов
  • Сергей Владимиров
  • Крадун
 шевченко (Посетители) Сегодня, 10:26
******* страх потерял совсем. Пристрелить как ********* ******!

Водку перед баней нельзя, а в баню после водки можно!!
 
 

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