Скотленд-Ярд задержал 12 подозреваемых в причастности к теракту в Лондоне

Лондонская полиция задержала 12 человек в рамках расследования совершенных минувшей ночью терактов в центре британской столицы, передает ТАСС. Об этом сообщил Скотленд-Ярд.
"Офицеры контртеррористического подразделения столичной полиции задержали этим утром 12 человек в районе Баркинг на востоке Лондона в связи с произошедшими минувшим вечером инцидентами в районе Лондонского моста и рынка Боро-маркет. Обыски по ряду адресов в Баркинге продолжаются", - говорится в заявлении полиции.
Как сообщил телеканал Sky News, полиция произвела несколько контролируемых взрывов, чтобы проникнуть в жилища подозреваемых. В одном из них жил непосредственный исполнитель теракта, работавший в компании Transport for London, обслуживающей весь общественный транспорт столицы.
Тем временем британские телеканалы демонстрируют отдельные кадры спецоперации в Баркинге. На них, в частности, можно увидеть, как была задержана женщина, одетая по мусульманскому обычаю.
Минувшей ночью трое террористов на автомобиле совершили наезд на пешеходов в районе Лондонского моста в британской столице. Затем они доехали до рынка Боро-маркет, где вышли из машины и с ножами стали нападать на прохожих.
По последним данным, в результате терактов семь человек погибли, 48 человек госпитализированы. Нападавшие были ликвидированы полицией.
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