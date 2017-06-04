Скотленд-Ярд задержал 12 подозреваемых в причастности к теракту в Лондоне

Лондонская полиция задержала 12 человек в рамках расследования совершенных минувшей ночью терактов в центре британской столицы, передает ТАСС. Об этом сообщил Скотленд-Ярд.



"Офицеры контртеррористического подразделения столичной полиции задержали этим утром 12 человек в районе Баркинг на востоке Лондона в связи с произошедшими минувшим вечером инцидентами в районе Лондонского моста и рынка Боро-маркет. Обыски по ряду адресов в Баркинге продолжаются", - говорится в заявлении полиции.



Как сообщил телеканал Sky News, полиция произвела несколько контролируемых взрывов, чтобы проникнуть в жилища подозреваемых. В одном из них жил непосредственный исполнитель теракта, работавший в компании Transport for London, обслуживающей весь общественный транспорт столицы.



Тем временем британские телеканалы демонстрируют отдельные кадры спецоперации в Баркинге. На них, в частности, можно увидеть, как была задержана женщина, одетая по мусульманскому обычаю.



Минувшей ночью трое террористов на автомобиле совершили наезд на пешеходов в районе Лондонского моста в британской столице. Затем они доехали до рынка Боро-маркет, где вышли из машины и с ножами стали нападать на прохожих.



По последним данным, в результате терактов семь человек погибли, 48 человек госпитализированы. Нападавшие были ликвидированы полицией.

