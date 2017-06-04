Сейчас на сайте
2317
объявлений
  • Продам Атамекен, дачу за 10 000 000 тенге
  • Продам 4-комнатную квартиру за 19 000 000 тенге
  • Продам 4-комнатную квартиру за 23 000 000 тенге
  • Сдам 2-комнатную квартиру за 8 000 тенге
  • Продам Гараж/токарный цех/станки за 6 750 000 тенге
  • Продам Г. Краснодар, дом за 22 000 000 тенге
  • Продам СОТ Рауан, дом за 5 500 000 тенге
 

 
Воскресенье, 04 Июня
+22...+20
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 313.17 KZT
  • €1 = 351.28 KZT
  • 1 RUB = 5.52 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Скотленд-Ярд задержал 12 подозреваемых в причастности к теракту в Лондоне

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 21:14
Скотленд-Ярд задержал 12 подозреваемых в причастности к теракту в Лондоне
Фото: news.sky.com
Лондонская полиция задержала 12 человек в рамках расследования совершенных минувшей ночью терактов в центре британской столицы, передает ТАСС. Об этом сообщил Скотленд-Ярд.

"Офицеры контртеррористического подразделения столичной полиции задержали этим утром 12 человек в районе Баркинг на востоке Лондона в связи с произошедшими минувшим вечером инцидентами в районе Лондонского моста и рынка Боро-маркет. Обыски по ряду адресов в Баркинге продолжаются", - говорится в заявлении полиции.

Как сообщил телеканал Sky News, полиция произвела несколько контролируемых взрывов, чтобы проникнуть в жилища подозреваемых. В одном из них жил непосредственный исполнитель теракта, работавший в компании Transport for London, обслуживающей весь общественный транспорт столицы.

Тем временем британские телеканалы демонстрируют отдельные кадры спецоперации в Баркинге. На них, в частности, можно увидеть, как была задержана женщина, одетая по мусульманскому обычаю.

Минувшей ночью трое террористов на автомобиле совершили наезд на пешеходов в районе Лондонского моста в британской столице. Затем они доехали до рынка Боро-маркет, где вышли из машины и с ножами стали нападать на прохожих.

По последним данным, в результате терактов семь человек погибли, 48 человек госпитализированы. Нападавшие были ликвидированы полицией.
Источник: Today.kz
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.


Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика