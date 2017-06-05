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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Владелец казахстанского нефтехимического завода приобрел армянский футбольный клуб

Просмотров:31 Опубликовано: Сегодня, 19:18
Владелец казахстанского нефтехимического завода приобрел армянский футбольный клуб
Фото Panorama.am
Российский бизнесмен армянского происхождения Артур Согоманян стал новым владельцем футбольного клуба "Пюник" из Еревана, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Panorama.am.

Как пишет издание, юридически сделка будет оформлена в ближайшие дни. Ранее владельцем "Пюника" был Рафаел Айрапетян - сын президента Федерации футбола Армении Рубена Айрапетяна.

Достался "Пюник" Согоманяну на безвозмездной основе, но новый хозяин обещал инвестировать в клуб.

"Ежегодно около миллиона долларов, может, и два, или три миллиона", - озвучил вероятную сумму Артур Согоманян. Основной капитал Согоманяна связан с нефтехимической промышленностью. У его компании восемь заводов в России и по одному - в Казахстане и в Сербии.

Ереванский "Пюник" - самый титулованный клуб в истории независимой Армении. Команда 11 раз выигрывала чемпионат и шесть раз завоевывала Кубок страны.

Воспитанниками и бывшими игроками "Пюника" являются многие футболисты сборной Армении, среди которых - Генрих Мхитарян ("Манчестер Юнайтед"), Роберт Арзуманян (играл за "Актобе" и "Шахтер"), Геворг Казарян ("Маритиму", ранее играл за "Шахтер"), Карлян Мкртчан ("Анжи", экс-"Тобол") и другие.

Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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 Thornhill (Посетители) Сегодня, 19:28
У его компании восемь заводов в России и по одному - в Казахстане и в Сербии.


Не правильно написано! Надо так: "Его шайка украла у народов России, Казахстана и Сербии 8 заводов..."

Или может они сами взяли и на свою зарплату в СССР построили эти заводы? Ясно дело что прихватизировали народное добро!
Его место на нарах, пожизнено! А не в руководстве!
 
 

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