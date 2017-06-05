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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В Японии выбрали самого красивого демонтажника

Просмотров:392 Опубликовано: Вчера, 20:38
В Японии выбрали самого красивого демонтажника
Фото: @nipponupdate
В Японии устроили конкурс красоты для рабочих, занимающихся сносом зданий. Об этом сообщает BBC News.

В мероприятии, организованном компанией Crassone, соревновались 68 демонтажников из разных уголков Японии. Их фотографии оценивало профессиональное жюри, в состав которого входили журнальный редактор и художник комиксов.

На многих снимках, присланных на конкурс, рабочие красуются с голым торсом. Некоторые демонтажники снялись в обычных спецовках. Один из участников перед съемкой надел костюм. Другой сфотографировался на гусенице экскаватора со своей маленькой дочерью, одетой в идентичную спецодежду.

Победителем стал Юсуке Нагасака из префектуры Айти, сфотографировавшийся с деревянным брусом на плече. Он несколько лет служил десантником, а потом пошел в демонтажники, как его отец и дед. Судьи высоко оценили его широкую грудь и тонкую шею.

Нагасака и победители в других номинациях смогут бесплатно поучаствовать в профессиональной фотосессии.

Организаторы конкурса надеются, что мероприятие поможет решить проблему нехватки кадров. «Это физическая тяжелая работа, за которую не так уж много платят, поэтому молодежь быстро уходит», — пояснил представитель отрасли.

В 2016 году сообщалось, что в столице Кении Найроби состоялся первый в мире конкурс красоты для альбиносов.
Источник: Lenta.ru
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Комментарии ( 2 )

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  • timEs
 ОбывателЬ (Посетители) Вчера, 21:41
У нас тоже надо такой конкурс среди работников и работниц озеленения и благоустройства города провести.
 
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Лара Крофт (Посетители) Вчера, 21:01
Победителем стал Юсуке Нагасака из префектуры Айти, сфотографировавшийся с деревянным брусом на плече.

Это победитель или где? А где брус и все остальное?
 
 

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