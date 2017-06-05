В Японии выбрали самого красивого демонтажника

В Японии устроили конкурс красоты для рабочих, занимающихся сносом зданий. Об этом сообщает BBC News.
В мероприятии, организованном компанией Crassone, соревновались 68 демонтажников из разных уголков Японии. Их фотографии оценивало профессиональное жюри, в состав которого входили журнальный редактор и художник комиксов.
На многих снимках, присланных на конкурс, рабочие красуются с голым торсом. Некоторые демонтажники снялись в обычных спецовках. Один из участников перед съемкой надел костюм. Другой сфотографировался на гусенице экскаватора со своей маленькой дочерью, одетой в идентичную спецодежду.
Победителем стал Юсуке Нагасака из префектуры Айти, сфотографировавшийся с деревянным брусом на плече. Он несколько лет служил десантником, а потом пошел в демонтажники, как его отец и дед. Судьи высоко оценили его широкую грудь и тонкую шею.
Нагасака и победители в других номинациях смогут бесплатно поучаствовать в профессиональной фотосессии.
Организаторы конкурса надеются, что мероприятие поможет решить проблему нехватки кадров. «Это физическая тяжелая работа, за которую не так уж много платят, поэтому молодежь быстро уходит», — пояснил представитель отрасли.
В 2016 году сообщалось, что в столице Кении Найроби состоялся первый в мире конкурс красоты для альбиносов.
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