Черногория официально стала членом НАТО

Черногория официально принята в ряды стран — членов НАТО. Церемония прошла в понедельник, 5 июня, в Вашингтоне, трансляция велась на сайте Госдепартамента США.
В ходе мероприятия заместителю госсекретаря США Томасу Шэннону был передан протокол о присоединении Черногории к Североатлантическому альянсу.
В церемонии принимал участие генсек НАТО Йенс Столтенберг и черногорский премьер-министр Душко Маркович. Столтенберг отметил, что вхождение республики в состав организации «важно для стабильности на Балканах и международной безопасности». По его словам, Подгорица выбрала свое будущее, «свой путь свободы и мира».
Страна стала 29-м членом Североатлантического альянса. Впервые флаг Черногории будет поднят на штаб-квартирой организации 7 июня, говорится в сообщении американского ведомства.
Ранее МИД России сообщил, что в свете враждебной линии черногорских властей российская сторона оставляет за собой право принимать ответные меры на основе взаимности. В Москве также выразили сожаление в связи с продолжающейся в республике антироссийской истерией и напомнили, что в политике, как и в физике, всякое действие порождает противодействие.
1 июня власти Черногории объявили о запрете въезда в страну 149 гражданам России и Украины.
За день до этого сообщалось, что премьер-министр Черногории Душко Маркович, бывший глава правительства и лидер Демократической партии социалистов Мило Джуканович, спикер парламента Иван Брайович, а также ряд других черногорских политиков попали в российский санкционный список.
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