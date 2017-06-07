Раскрыта загадка гигантского японского цунами

Группа исследователей под руководством геофизика из Гавайского университета Ретта Батлера (Rhett Butler) раскрыла происхождение цунами, обрушившегося на берега Санрику (Япония) в 1586 году. Хотя волна возникла в результате сильного землетрясения, ее точный источник до сих пор был неизвестен. Об открытии ученых сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Phys.org.
Стихийное бедствие ранее связывалось с землетрясением, которое произошло в районе Перу и также вызвало цунами. Специалисты проанализировали отложения из пещеры Макауваи (Гавайи), в том числе фрагменты кораллов. Результаты радиоизотопного датирования показали, что они были выброшены из океана во время цунами в Санрику. Кроме того, стало понятно, что перуанское землетрясение не было столь мощным, чтобы породить волну, ударившую по японским островам.
Ученые пришли к выводу, что катастрофу вызвало землетрясение у Алеутских островов, располагающихся рядом с Аляской. Согласно данным, магнитуда подземных толчков составила 9,25 балла.
По словам исследователей, полученные ими результаты помогут определить, какие зоны Гавайских островов, которые располагаются в центре тихоокеанского огненного кольца, наиболее подвержены затоплению при ударе цунами.
Тихоокеанское огненное кольцо — область по периметру Тихого океана, в которой находится большинство действующих вулканов и происходит множество землетрясений.
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