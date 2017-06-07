Кайрат Келимбетов получил неожиданное назначение - СМИ

Экс-глава Нацбанка Казахстана, а ныне председатель международного финансового центра "Астана" Кайрат Келимбетов вошел в совет директоров ЕНПФ. Об этом сообщает abctv.kz.



"На сайте ЕНПФ неожиданно появилась новая структура совета директоров Единого пенсионного накопительного фонда, об изменениях заранее ничего не сообщалось. С чем связаны изменения в совете директоров, также неизвестно", - говорится в сообщении.



Помимо Келимбетова в обновленный список совета директоров пенсионного фонда вошли заместитель председателя Нацбанка Дина Галиева, представитель единственного акционера Руслан Бекетаев, директор департамента соцобеспечения и соцстрахования Министерства здравоохранения и социального развития Майраш Козжанова, независимый директор Бисенгали Таджияков, независимый директор Кадыржан Дамитов, управляющий партнер Global Sovereign Advisors Борис Борозан и председатель правления АО "ЕНПФ" Нурбиби Наурызбаева.



По данным источников издания, из совета директоров ЕНПФ выведен председатель правления АО "АТФ-Банк" Энтони Эспина. Ранее Кайрат Келимбетов уже входил в совет по управлению активами ЕНПФ, еще будучи главой Национального банка. Причины изменений в совете директоров ЕНПФ пока неизвестны, также неизвестно, будет ли Келимбетов совмещать пребывание в совете директоров ЕНПФ с должностью главы международного финцентра "Астана".

