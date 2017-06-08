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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

КНДР запустила несколько противокорабельных ракет

Просмотров:94 Опубликовано: Сегодня, 06:50
КНДР запустила несколько противокорабельных ракет
Ким Чен Ын Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Северокорейские военные в четверг, 8 июня, запустили несколько противокорабельных ракет со своего восточного побережья. Об этом сообщает агентство «Ёнхап».

По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, КНДР «выпустила несколько неопознанных снарядов, предположительно представлявших собой крылатые ракеты класса земля-корабль, из окрестностей Вонсана, провинция Канвон».

Ракеты пролетели около 200 километров, прежде чем упали в воды Японского моря.

29 мая Северная Корея провела успешные испытания баллистической ракеты, а 5 июня ВВС страны провели смотр боевых полетов, целью которых является отработка ударов по американским авианосцам.

Ситуация на Корейском полуострове — одна из самых напряженных тем международной политики. США требуют от республики прекращения ядерных и ракетных испытаний. Ранее сообщалось, что Вашингтон готов нанести упреждающий удар по северокорейским военным объектам, если Пхеньян решится еще на одно ядерное испытание. В ответ КНДР заявила, что в этом случае нанесет свой превентивный удар.
Источник: Lenta.ru
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Комментарии ( 1 )

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  • botden
 Швейк (Посетители) Сегодня, 07:10
Эхххх.... Не успели - ушли авианосцы-то beat lol
 
 

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