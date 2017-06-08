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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В Астане таксист вернул деньги иностранцу, заплатившему 40 тысяч тенге за проезд

Просмотров:163 Опубликовано: Сегодня, 12:19
В Астане таксист вернул деньги иностранцу, заплатившему 40 тысяч тенге за проезд
© Фото Турар Казангапов
Таксист возместил ущерб иностранцу, заплатившему в Астане 40 тысяч тенге за поездку в такси, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.

В ДВД сообщили, что гражданину Венгрии, у которого 33-летний водитель такси обманным путем взял 40 тысяч тенге за поездку от столичного аэропорта до гостиницы, вернули все деньги.

"Водитель такси полностью возместил ущерб обманутому иностранцу, всю сумму - 40 тысяч тенге", сообщили в пресс-службе столичного ДВД. Несмотря на это, досудебное расследование по данному инциденту продолжается.

Как выяснилось, 40-летний гражданин Венгрии узнал об обмане уже по приезду в гостиницу, там он поинтересовался стоимостью поездки от международного аэропорта до гостиницы, расположенной на правом берегу столицы.

"Иностранный гражданин прибыл в гостиницу и на reception поинтересовался: сколько стоит поездка на такси. Тогда он понял, что отдал большую сумму. После мужчина сообщил о произошедшем в полицию", - сообщили некоторые детали случившегося в пресс-службе ДВД Астаны.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими УВД района "Сарыарка" по горячим следам был задержан 33-летний водитель такси. Факт был зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье "Мошенничество". Проводится расследование.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Швейк (Посетители) Сегодня, 13:18
Да, школота, до Баранова, изготовлявшего советские дензнаки, вам не добраться никогда podzatylnik
 
 

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