В Астане таксист вернул деньги иностранцу, заплатившему 40 тысяч тенге за проезд

Таксист возместил ущерб иностранцу, заплатившему в Астане 40 тысяч тенге за поездку в такси, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.



В ДВД сообщили, что гражданину Венгрии, у которого 33-летний водитель такси обманным путем взял 40 тысяч тенге за поездку от столичного аэропорта до гостиницы, вернули все деньги.



"Водитель такси полностью возместил ущерб обманутому иностранцу, всю сумму - 40 тысяч тенге", сообщили в пресс-службе столичного ДВД. Несмотря на это, досудебное расследование по данному инциденту продолжается.



Как выяснилось, 40-летний гражданин Венгрии узнал об обмане уже по приезду в гостиницу, там он поинтересовался стоимостью поездки от международного аэропорта до гостиницы, расположенной на правом берегу столицы.



"Иностранный гражданин прибыл в гостиницу и на reception поинтересовался: сколько стоит поездка на такси. Тогда он понял, что отдал большую сумму. После мужчина сообщил о произошедшем в полицию", - сообщили некоторые детали случившегося в пресс-службе ДВД Астаны.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими УВД района "Сарыарка" по горячим следам был задержан 33-летний водитель такси. Факт был зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье "Мошенничество". Проводится расследование.