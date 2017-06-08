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Полиция в Лондоне оцепила Трафальгарскую площадь

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 20:17
Полиция в Лондоне оцепила Трафальгарскую площадь
Фото: Lefteris Pitarakis / AP
Вооруженные полицейские оцепили Трафальгарскую площадь в Лондоне. Об этом в четверг, 8 июня, сообщает The Daily Mail.

Все пешеходы выведены за периметр безопасности. Для пассажиров на вход и выход закрыта ближайшая к площади станция метро — Чаринг-Кросс.

По сведениям издания, экстренные меры были приняты правоохранительными органами британской столицы в связи с обнаружением «подозрительного предмета».

Агентство Reuters со ссылкой на заявление представителя полиции уточнило, что инцидент не связан с террористической угрозой.

Британские силы правопорядка находятся в состоянии повышенной готовности после того, как 3 июня в столице Соединенного Королевства трое мужчин на микроавтобусе наехали на пешеходов около Лондонского моста, затем добрались до рынка Боро, где вышли из машины и с ножами напали на прохожих.

Жертвами этой атаки стали 8 человек, 48 получили ранения. Террористы были застрелены сотрудниками правоохранительных органов.
Источник: Lenta.ru
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