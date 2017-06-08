Полиция в Лондоне оцепила Трафальгарскую площадь

Вооруженные полицейские оцепили Трафальгарскую площадь в Лондоне. Об этом в четверг, 8 июня, сообщает The Daily Mail.
Все пешеходы выведены за периметр безопасности. Для пассажиров на вход и выход закрыта ближайшая к площади станция метро — Чаринг-Кросс.
По сведениям издания, экстренные меры были приняты правоохранительными органами британской столицы в связи с обнаружением «подозрительного предмета».
Агентство Reuters со ссылкой на заявление представителя полиции уточнило, что инцидент не связан с террористической угрозой.
Британские силы правопорядка находятся в состоянии повышенной готовности после того, как 3 июня в столице Соединенного Королевства трое мужчин на микроавтобусе наехали на пешеходов около Лондонского моста, затем добрались до рынка Боро, где вышли из машины и с ножами напали на прохожих.
Жертвами этой атаки стали 8 человек, 48 получили ранения. Террористы были застрелены сотрудниками правоохранительных органов.
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