Ибрагимович ушел из "Манчестер Юнайтед"

Премьер Лига опубликовала списки игроков, которые покинули свои клубы после завершения или расторжения контрактов, и Златан Ибрагимович стал единственным игроком, попавшим в этот список от "Манчестер Юнайтед", сообщает Today.kz со ссылкой на официальный сайт АПЛ.



У Златана была возможность продлить контракт ещё на один год, однако он не стал активировать этот пункт соглашения весной, а затем получил тяжелую травму, которая позволит ему вернуться на поле лишь в 2018 году.



Впрочем, окончание контракта не означает, что Ибрагимович обязательно покинет команду. Ранее появлялась неофициальная информация о том, что клуб готов предоставить шведу возможность пройти реабилитацию на тренировочной базе "Юнайтед".



Напомним, что ранее Луи ван Гал предоставил такую возможность голкиперу Виктору Вальдесу, когда он восстанавливался после травмы и находился без клуба. После выздоровления "Манчестер Юнайтед" заключил с Вальдесом контракт.



Известно, что Златан является большим фанатом Геннадия Головкина.

