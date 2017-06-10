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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Ибрагимович ушел из "Манчестер Юнайтед"

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 07:08
Ибрагимович ушел из "Манчестер Юнайтед"
Фото Gamebet.news
Премьер Лига опубликовала списки игроков, которые покинули свои клубы после завершения или расторжения контрактов, и Златан Ибрагимович стал единственным игроком, попавшим в этот список от "Манчестер Юнайтед", сообщает Today.kz со ссылкой на официальный сайт АПЛ.

У Златана была возможность продлить контракт ещё на один год, однако он не стал активировать этот пункт соглашения весной, а затем получил тяжелую травму, которая позволит ему вернуться на поле лишь в 2018 году.

Впрочем, окончание контракта не означает, что Ибрагимович обязательно покинет команду. Ранее появлялась неофициальная информация о том, что клуб готов предоставить шведу возможность пройти реабилитацию на тренировочной базе "Юнайтед".

Напомним, что ранее Луи ван Гал предоставил такую возможность голкиперу Виктору Вальдесу, когда он восстанавливался после травмы и находился без клуба. После выздоровления "Манчестер Юнайтед" заключил с Вальдесом контракт.

Известно, что Златан является большим фанатом Геннадия Головкина.
Источник: Today.kz
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