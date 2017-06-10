Головкин оценил свои шансы в бою против "Канело"

Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин рассказал о своем спарринге с мексиканским боксером Саулем "Канело" Альваресом, который состоялся несколько лет назад, сообщают Vesti.kz.



"Я помню лишь пару раундов. Он помогал мне, а я ему. Просто бокс, спарринг, но никак не настоящий бой. Я помню, что он был молод и быстр. У него был хороший удар для первого среднего веса, но не для средневеса. Но в последних двух боях он доказал, что у него прибавилось мощи, опыта, силы.



Что касается нашего спарринга, то он был давно. Это совершенно другая история. Сейчас он стал опытнее, а я стал старше, так что шансы в нашем бою -50 на 50", - рассказал Головкин в интервью BoxingScene.



Напомним, бой Головкин - Альварес состоится 16 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. Казахстанец поставит на кон пояса чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO, а мексиканец готов расстаться с поясом журнала The Ring.

