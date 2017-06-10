"Бездипломная" молодежь Казахстана получит образование в армии

В Алматы с 15 июня начинается обучение граждан на безвозмездной основе в филиалах Военно-технической школы Министерства Обороны РК, передает Tengrinews.kz. Об этом сообщили в Департаменте по делам обороны города.



Как отметили в ведомстве, отбор кандидатов в одну из 15 военно-технических школ был осуществлен ранее. Юноши в возрасте от 18 до 27 лет, подлежащие призыву и желающие получить военно-техническую специальность, подали документы в местные военкоматы, чтобы в дальнейшем пройти курс молодого бойца.



"В целях качественного комплектования Вооруженных Сил, в соответствии с потребностью планируется подготовка военных водителей, водителей-электромехаников, автокрановщиков, радиотелеграфистов. Согласно плану, во всех филиалах Военно-технической школы обучение в рамках одного набора пройдут около 300 человек", - сообщили в департаменте.



Продолжительность обучения составит более трех месяцев. По завершении выпускникам, в зависимости от военно-технической специальности, выдаются удостоверения водителя категорий В, С, сертификаты электромеханика, военного авто-крановщика. Отмечается, что обучение на безвозмездной основе в военно-технических школах МО РК реализуется ежегодно.



"Благодаря курсам, юноши имеют возможность совершенно бесплатно обрести техническую специальность, которая всегда будет востребована для дальнейшего трудоустройства, а при призыве на срочную воинскую службу готовые военно-технические специалисты пополнят ряды казахстанской армии", - добавили в департаменте.

