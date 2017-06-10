Сейчас на сайте
2741
объявления
  • Продам Трансформатор за 5 000 тенге
  • Продам Запчасти для насоса за 1 000 тенге
  • Бассейны
  • Продам Эффект мокрого шелка за 2 000 тенге
  • Продам Трубы НКТ за 5 000 тенге
  • Продам Жидкий травертин в наличии за 1 600 тенге
  • Продам Готовый бизнес за 270 000 тенге
 

 
Суббота, 10 Июня
+30...+26
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 315.18 KZT
  • €1 = 352.18 KZT
  • 1 RUB = 5.53 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

"Бездипломная" молодежь Казахстана получит образование в армии

Просмотров:148 Опубликовано: Сегодня, 17:06
"Бездипломная" молодежь Казахстана получит образование в армии
Кадр из видео YouTube
В Алматы с 15 июня начинается обучение граждан на безвозмездной основе в филиалах Военно-технической школы Министерства Обороны РК, передает Tengrinews.kz. Об этом сообщили в Департаменте по делам обороны города.

Как отметили в ведомстве, отбор кандидатов в одну из 15 военно-технических школ был осуществлен ранее. Юноши в возрасте от 18 до 27 лет, подлежащие призыву и желающие получить военно-техническую специальность, подали документы в местные военкоматы, чтобы в дальнейшем пройти курс молодого бойца.

"В целях качественного комплектования Вооруженных Сил, в соответствии с потребностью планируется подготовка военных водителей, водителей-электромехаников, автокрановщиков, радиотелеграфистов. Согласно плану, во всех филиалах Военно-технической школы обучение в рамках одного набора пройдут около 300 человек", - сообщили в департаменте.

Продолжительность обучения составит более трех месяцев. По завершении выпускникам, в зависимости от военно-технической специальности, выдаются удостоверения водителя категорий В, С, сертификаты электромеханика, военного авто-крановщика. Отмечается, что обучение на безвозмездной основе в военно-технических школах МО РК реализуется ежегодно.

"Благодаря курсам, юноши имеют возможность совершенно бесплатно обрести техническую специальность, которая всегда будет востребована для дальнейшего трудоустройства, а при призыве на срочную воинскую службу готовые военно-технические специалисты пополнят ряды казахстанской армии", - добавили в департаменте.
Источник: Tengrinews.kz
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.



Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
-2
  • Сура
  • Октан
 Не поддерживаю Поддерживаю
Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 19:22
Жақсы бағдарлама ...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Сура
 Ậбыρвалг (Посетители) Сегодня, 18:23
А молодежь с дипломом - каску и автомат lol
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика