За секс с учениками судят учительницу в США

Учительница математики одной из школ штата Северная Каролина (США) предстанет перед судом по обвинению в развращении несовершеннолетних. 25-летняя Эрин Маколифф, по данным полиции, имела половые контакты, как минимум, с тремя старшеклассниками, передает Today.kz со ссылкой на Metro.
Расследование началось после того, как в полицию обратилась администрация школы, заподозрив Маколифф в связях с учащимися.
Педагогу инкриминируют интимную связь с двумя 17-летними и 16-летним юношами.
Как утверждают опрошенные ученики, преподаватель предлагала им "внеклассные занятия по улучшению навыков критического мышления и решения проблем".
8 июня Маколифф арестовали и поместили в окружную тюрьму, предъявив ей три пункта обвинений в сексуальной связи с несовершеннолетним и один пункт обвинения в непристойном поведении в отношении несовершеннолетнего.
После ареста преподавателя уволили из подготовительного учреждения Роки-Маунт, где она работала с августа 2016 года.
Женщина предстанет перед судом 12 июня.
Аналогичные обвинения были предъявлены в мае еще одному педагогу в США. 35-летняя Тиффани Мишель Гелайга из Порт-Сент-Луси (Флорида, США), по данным правоохранительных органов, вступила в связь с 17-летним учеником. С еще одним учащимся женщина вела переписку.
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