За секс с учениками судят учительницу в США

Учительница математики одной из школ штата Северная Каролина (США) предстанет перед судом по обвинению в развращении несовершеннолетних. 25-летняя Эрин Маколифф, по данным полиции, имела половые контакты, как минимум, с тремя старшеклассниками, передает Today.kz со ссылкой на Metro.



Расследование началось после того, как в полицию обратилась администрация школы, заподозрив Маколифф в связях с учащимися.



Педагогу инкриминируют интимную связь с двумя 17-летними и 16-летним юношами.



Как утверждают опрошенные ученики, преподаватель предлагала им "внеклассные занятия по улучшению навыков критического мышления и решения проблем".



8 июня Маколифф арестовали и поместили в окружную тюрьму, предъявив ей три пункта обвинений в сексуальной связи с несовершеннолетним и один пункт обвинения в непристойном поведении в отношении несовершеннолетнего.



После ареста преподавателя уволили из подготовительного учреждения Роки-Маунт, где она работала с августа 2016 года.



Женщина предстанет перед судом 12 июня.



Аналогичные обвинения были предъявлены в мае еще одному педагогу в США. 35-летняя Тиффани Мишель Гелайга из Порт-Сент-Луси (Флорида, США), по данным правоохранительных органов, вступила в связь с 17-летним учеником. С еще одним учащимся женщина вела переписку.

