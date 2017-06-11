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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

За секс с учениками судят учительницу в США

Просмотров:284 Опубликовано: Сегодня, 06:26
За секс с учениками судят учительницу в США
Фото: metro.co.uk
Учительница математики одной из школ штата Северная Каролина (США) предстанет перед судом по обвинению в развращении несовершеннолетних. 25-летняя Эрин Маколифф, по данным полиции, имела половые контакты, как минимум, с тремя старшеклассниками, передает Today.kz со ссылкой на Metro.

Расследование началось после того, как в полицию обратилась администрация школы, заподозрив Маколифф в связях с учащимися.

Педагогу инкриминируют интимную связь с двумя 17-летними и 16-летним юношами.

Как утверждают опрошенные ученики, преподаватель предлагала им "внеклассные занятия по улучшению навыков критического мышления и решения проблем".

8 июня Маколифф арестовали и поместили в окружную тюрьму, предъявив ей три пункта обвинений в сексуальной связи с несовершеннолетним и один пункт обвинения в непристойном поведении в отношении несовершеннолетнего.

После ареста преподавателя уволили из подготовительного учреждения Роки-Маунт, где она работала с августа 2016 года.

Женщина предстанет перед судом 12 июня.

Аналогичные обвинения были предъявлены в мае еще одному педагогу в США. 35-летняя Тиффани Мишель Гелайга из Порт-Сент-Луси (Флорида, США), по данным правоохранительных органов, вступила в связь с 17-летним учеником. С еще одним учащимся женщина вела переписку.
Источник: Today.kz
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