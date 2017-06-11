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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Специалисты назвали способы избавления от стресса

Просмотров:72 Опубликовано: Сегодня, 10:21
Специалисты назвали способы избавления от стресса
Иллюстративное фото
Специалисты поделились советами, которые помогут человеку избавиться от стресса, передает Today.kz со ссылкой на сайт РЕН. Эксперты предложили 10 средств для успокоения.

Ученые считают, что при стрессе необходимо сделать паузу в действиях, отвлечься от занятий, которые занимают большую часть вашей жизни, то есть просто отдохнуть. По их мнению, надо есть полезную еду, чтобы насытить организм энергией, которую забирает стресс.

Эксперты советуют релаксировать, так как расслабляющие процедуры, массаж очень хорошо сказываются на организме.

Излейте душу близкому человеку, поделитесь с ним сокровенным. Не менее важными являются занятие спортом, новое хобби или домашний питомец.

Специалисты предлагают использовать дыхательные техники, а также избегать ситуаций, которые провоцируют стресс.

Не копить в себе обиды и раздражение, а также чаще улыбаться советуют ученые.

Напомним, исследователи выяснили, что стресс иногда бывает полезным для человека. Если направить стрессовое состояние на работу, то можно повысить свою продуктивность.
Источник: Today.kz
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Комментарии ( 1 )

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tag_92 (Посетители) Сегодня, 10:57
Ученые считают, что при стрессе необходимо сделать паузу в действиях, отвлечься от занятий, которые занимают большую часть вашей жизни, то есть просто отдохнуть

Здесь я просто иду на перекур.

Жена оставила меня с дочкой. За час она села мне на лицо два раза, стукнула бутылочкой по голове, укусила за нос. Я выменял свой телефон на ключики от машины. Боже, и этой Женщине всего 1 годик
 
 

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