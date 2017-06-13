Названа самая высокооплачиваемая знаменитость по версии Forbes

Американский рэпер и продюсер Шон Комбс, известный как Дидди, стал самой высокооплачиваемой знаменитостью в мире по версии журнала Forbes.



По данным издания, Дидди за год заработал 130 миллионов долларов. Около 70 миллионов музыканту принесла сделка с компанией Global Brands Group, которая выкупила контрольный пакет акций его фирмы Sean John. Остальное - доходы от рекламы и концертные гонорары последнего турне.



На втором месте в рейтинге находится певица Бейонсе, доход которой оценивается в 105 миллионов долларов. Британская писательница Джоан Роулинг занимает в списке третью строчку (95 миллионов), благодаря мировой премьере блокбастера "Фантастические твари и где они обитают".



В десятку также вошли рэпер Дрейк (94 миллиона долларов), футболист Криштиану Роналду (93 миллиона), вокалист The Weeknd (92 миллиона), телеведущий Говард Стерн (90 миллионов), группа Coldplay (88 миллионов), автор детективов об Алексе Кроссе, писатель Джеймс Паттерсон (87 миллионов) и баскетболист Леброн Джеймс (86 миллионов).



Прошлогодняя победительница рейтинга певица Тейлор Свифт опустилась сразу на 49-е место, заработав 44 миллиона против 170 годом ранее.

