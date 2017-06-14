Ранивший американского конгрессмена мужчина произвел около ста выстрелов

Неизвестный, открывший стрельбу на бейсбольной площадке в городе Александрия (штат Вирджиния) и ранивший конгрессмена Стива Скэлиса (Steve Scalise), произвел от 50 до 100 выстрелов, сообщает во четверг, 14 июня, Fox News. Пострадавший с травмой бедра доставлен в больницу, о его состоянии пока не говорится.
Стрельба длилась около 10 минут. Ранены не меньше пяти человек, в том числе один полицейский. Сам стрелок тоже пострадал в противостоянии с сотрудниками правоохранительных органов, он госпитализирован.
Один из свидетелей происшествия отметил, что перед стрельбой нападавший спросил у собравшихся на площадке людей, кто тренируется — республиканцы или демократы. В это время там находились члены Конгресса от правящей Республиканской партии — всего около 15-20 человек.
Отмечается, что неизвестный использовал бейсбольный дагаут (зона со скамьями команд между домашней и первой или третьей базой) в качестве прикрытия от полиции.
В настоящее время полиция советует жителям Александрии держаться подальше от места происшествия. Все школы города взяты под усиленную охрану. В то же время сотрудники правоохранительных органов заявили, что основная угроза устранена.
Стив Скэлис — координатор фракции Республиканской партии в палате представителей Конгресса США.
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