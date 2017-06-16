Из-за справки о сильно пьяном погибшем в ДТП в Балашихе ребенке возбудили дело

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту выдачи экспертного заключения о сильном алкогольном опьянении шестилетнего мальчика, погибшего в результате ДТП в Балашихе. Расследование ведется по статье 293 УК РФ «Халатность», сообщается на сайте СК.
Как установлено, в заключении указано, что в крови ребенка обнаружено 2,7 промилле алкоголя. Экспертов сейчас допрашивают, их действиям намерены дать правовую оценку.
23 апреля в Балашихе 31-летняя Ольга Алисова на Hyundai Solaris во дворе дома сбила мальчика. Машина проехала сверху, зацепила днищем и протащила несколько метров, пишет kp.ru. Ребенок скончался на месте. По словам его отца Романа Шимко, на следующий день после ДТП записи с камер наружного наблюдения исчезли. Уголовное дело не возбуждалось в течение месяца, отметил он.
«Я нанял адвоката, который за это время опросил всех свидетелей и сделал снимки места происшествия. Все это мы предоставили следователю. Но он говорил нам какую-то чушь, что это не уголовное дело, а административное, и что Алисовой максимум что сделают — выпишут штраф», — сказал Шимко. 26 мая ему вручили повестку о возбуждении дела. В июне следователь вызвал отца мальчика и вручил заключение судебно-медицинской экспертизы, которая установила, что в крови его сына в момент аварии нашли 2,7 промилле алкоголя. После этого родители обратились в СК.
В МВД затем заявили, что полиция Балашихи после получения результатов автотехнической экспертизы для установления исправности машины начала расследование по статье 264 УК «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Водителю предъявили обвинение и взяли под подписку о невыезде. В министерстве напомнили, что бюро судмедэкспертизы не входит в его структуру. В отношении следователя балашихинского управления МВД назначена служебная проверка.
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