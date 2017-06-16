Галкин тайно сфотографировал Аллу Пугачеву без платья

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Семья Аллы Пугачевой и Максима Галкина проводит лето в Латвии, арендуя виллу в Юрмале. © instagram.com/maxgalkinru



Супруг примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой Максим Галкин опубликовал на своей странице в Instagram снимок своей благоверной в купальнике, отдыхающей на балтийском побережье в Юрмале. "Любимая загорает. Снял исподтишка - не любит, когда ее фотографируют", - подписал Галкин.На кадре 68-летняя певица одета в черный купальник без бретелек. Волосы Пугачевой собраны наверх, а на ногах красуются черные шлепанцы с бантиком.Как отмечают российские СМИ, подобные снимки Пугачевой в купальнике ранее никогда не попадали в Сеть. В связи с этим публикация вызвала большой резонанс. Фото вызвало неоднозначную реакцию пользователей. Многие подписчики телеведущего отметили, что примадонна выглядит очень молодо и красиво.Однако помимо комплиментов и восторгов, которыми засыпали певицу, некоторые комментаторы высказали негативную реакцию. "Нормальный муж не выкладывает такие фото. Тем более они медийные люди. Ничего в этом красивого нет. Старая женщина. Никто не мешает ей быть "любимой". Но глаз она, определенно, не радует. Правильно говорят, уходить нужно вовремя. Напоминает агонию", - написал один из них.Сама Алла Борисовна то ли в шутку, то ли всерьез, ополчилась на Галкина в комментариях. "На первый раз прощу, на второй получишь по полной программе. Спасибо, что не в белых тапочках", - написала она.