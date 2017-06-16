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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Галкин тайно сфотографировал Аллу Пугачеву без платья

Просмотров:2298 Опубликовано: Сегодня, 20:35
Галкин тайно сфотографировал Аллу Пугачеву без платья
© instagram.com/maxgalkinru
Супруг примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой Максим Галкин опубликовал на своей странице в Instagram снимок своей благоверной в купальнике, отдыхающей на балтийском побережье в Юрмале. "Любимая загорает. Снял исподтишка - не любит, когда ее фотографируют", - подписал Галкин.

На кадре 68-летняя певица одета в черный купальник без бретелек. Волосы Пугачевой собраны наверх, а на ногах красуются черные шлепанцы с бантиком.

Галкин тайно сфотографировал Аллу Пугачеву без платья

© instagram.com/maxgalkinru


Как отмечают российские СМИ, подобные снимки Пугачевой в купальнике ранее никогда не попадали в Сеть. В связи с этим публикация вызвала большой резонанс. Фото вызвало неоднозначную реакцию пользователей. Многие подписчики телеведущего отметили, что примадонна выглядит очень молодо и красиво.

Однако помимо комплиментов и восторгов, которыми засыпали певицу, некоторые комментаторы высказали негативную реакцию. "Нормальный муж не выкладывает такие фото. Тем более они медийные люди. Ничего в этом красивого нет. Старая женщина. Никто не мешает ей быть "любимой". Но глаз она, определенно, не радует. Правильно говорят, уходить нужно вовремя. Напоминает агонию", - написал один из них.

Сама Алла Борисовна то ли в шутку, то ли всерьез, ополчилась на Галкина в комментариях. "На первый раз прощу, на второй получишь по полной программе. Спасибо, что не в белых тапочках", - написала она.

Галкин тайно сфотографировал Аллу Пугачеву без платья

Галкин тайно сфотографировал Аллу Пугачеву без платья

Семья Аллы Пугачевой и Максима Галкина проводит лето в Латвии, арендуя виллу в Юрмале. © instagram.com/maxgalkinru

Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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kolu411 (Посетители) Сегодня, 22:21
НА-ША-Ру. Кто в здравом уме загорает в тапочках?
 
 

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