Экс-сотрудник КТК и "Хабара" скончался после пятичасовой операции

В Алматы после тяжелой операции скончался бывший журналист телеканалов КТК и "Хабар" Сергей Насыров. Ему было всего 49 лет. Печальную новость на своей странице в Facebook сообщил телеведущий Сергей Пономарев."Сегодня, не приходя в сознание, после тяжелой 5-часовой операции, в больнице скончался мой близкий друг, журналист Сергей Насыров. Сдержанный, всегда такой спокойный, с тонкой самоиронией и очень, очень добрый, светлый человек. Профессионал своего дела с большой буквы. Мы познакомились с ним на Казахском радио, когда он проходил там практику. Толковый паренек, показалось мне. И, спустя годы, в начале 90-х, я пригласил его на первый коммерческий в стране телеканал. Так и шли мы с ним по жизни рука об руку. С КТК перешли на главный канал страны (а тогда это была совсем не ирония) - "Хабар", Серега вырос до главного политического обозревателя в пуле 01, оставаясь по штату "младшим корреспондентом", потом уже руководил информационной службой "Хабара", затем перешел в PR - возглавил пресс-службу "Казатомпрома", приняв приглашение Мухтара Джакишева. Последним успешным проектом была Универсиада. Серега рано потерял отца, и часто навещал маму, очень ее любил. Когда я, в середине 90-х развелся и негде было жить, он сразу предложил мне 3-комнатную квартиру в центре, отдал ключ, уехал жить в другое место, ни о каких деньгах речи не было. В этом весь Серега Насыров - широкая душа. Долго ходил в завидных холостяках, судачили девчонки на "Хабаре", какая удачная партия. Но он поздно женился, с Наташей жили душа в душу. Обожал плов, мог есть его каждый день. Не могу пока прийти в себя, и осознать, что не услышу его голос. Верно говорят, что уходят лучшие. Он прожил всего 49 лет, и мама до сих пор не знает страшного - что пережила собственного сына. Цените друзей, и общайтесь с ними всегда, когда есть возможность, потому что уходят они так внезапно", - написал Пономарев (орфография и пунктуация сохранены).