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Казахстанский полицейский из Нью-Йорка одержал 11-ю победу на профи-ринге

Просмотров:149 Опубликовано: Сегодня, 09:47
Казахстанский полицейский из Нью-Йорка одержал 11-ю победу на профи-ринге
Фото с сайта blogspot.com
Уроженец Шымкента Димаш Ниязов, уже много лет проживающий в США и работающий там полицейским, одержал очередную победу на профессиональном ринге, сообщают Vesti.kz.

В рамках вечера бокса в Детройте, в котором главным станет поединок между двукратной олимпийской чемпионкой американкой Кларессой Шилдс и Мэри Рансьер из Доминиканы за звание чемпионки WBC Silver во втором среднем весе, Ниязов встречался с боксером из Доминиканы Рамоном Геварой. Бой, запланированный на шесть раундов, завершился в пятом технической победой Димаша.

Эта победа стала для Ниязова, не знающего поражений, 11-й на профессиональном ринге, пятой досрочной. В рамках этого вечера бокса также досрочную победу одержал казахстанский боксер Бахтияр Эюбов.

Напомним, о жизни уроженца Казахстана, работающего полицейским в Бруклине недавно сняли краткометражный фильм. Молодой человек из Шымкента, уехавший в 13 лет в США с родителями, стал лучшим полицейским. Недавно он получил особый жетон за хорошую службу. Три года работает в NYPD (New York City Police Department), патрулирует районы Бруклина.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Ну Ну (Посетители) Сегодня, 11:09
Все таки уроженец, а не казахстанский полицейский. Или казах полицейский из Нью-Йорка
 
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tolk (Посетители) Сегодня, 10:38
Положительный парень. Удачи тебе!
 
 

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