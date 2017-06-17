Казахстанский полицейский из Нью-Йорка одержал 11-ю победу на профи-ринге

Уроженец Шымкента Димаш Ниязов, уже много лет проживающий в США и работающий там полицейским, одержал очередную победу на профессиональном ринге, сообщают Vesti.kz.
В рамках вечера бокса в Детройте, в котором главным станет поединок между двукратной олимпийской чемпионкой американкой Кларессой Шилдс и Мэри Рансьер из Доминиканы за звание чемпионки WBC Silver во втором среднем весе, Ниязов встречался с боксером из Доминиканы Рамоном Геварой. Бой, запланированный на шесть раундов, завершился в пятом технической победой Димаша.
Эта победа стала для Ниязова, не знающего поражений, 11-й на профессиональном ринге, пятой досрочной. В рамках этого вечера бокса также досрочную победу одержал казахстанский боксер Бахтияр Эюбов.
Напомним, о жизни уроженца Казахстана, работающего полицейским в Бруклине недавно сняли
краткометражный фильм. Молодой человек из Шымкента, уехавший в 13 лет в США с родителями, стал лучшим полицейским. Недавно он получил особый жетон за хорошую службу. Три года работает в NYPD (New York City Police Department), патрулирует районы Бруклина.