Сейчас на сайте
2901
объявления
  • Ремонт квартир и офисов
  • Продам Рулоны оцинкованной стали (штрипсы) за 10 000 000 тенге
  • Наливные полы, 5 000 тенге
  • Переоборудование контейнеров, 1 450 000 тенге
  • Продам Мультифлок декор. Хлопья за 13 500 тенге
  • Продам Таль ручную за 25 000 тенге
  • Продам Щечки для фрезера за 50 000 тенге
 

 
Воскресенье, 18 Июня
+23...+20
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 319.7 KZT
  • €1 = 357.23 KZT
  • 1 RUB = 5.54 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Асфальт с функцией зарядки электрокаров разработали в Нидерландах

Просмотров:141 Опубликовано: Сегодня, 08:00
Асфальт с функцией зарядки электрокаров разработали в Нидерландах
Иллюстративное фото
Асфальт с функциями самовосстановления и зарядки электрокаров разработали специалисты из Делфтского технического университета в Нидерландах, передает Today.kz со ссылкой на Daily Mail. В дорожное покрытие интегрировали стальные волокна, по которым проводится ток.

Таким образом, нагревая автополотно, происходит затягивание мелких трещин, что препятствует увеличению их размера.

Та же технология позволяет заряжать аккумулятор электрокаров без посещения специальных станций. То есть пока автомобиль стоит в пробке или перед светофором, он получает подпитку электричеством.

Вместе с тем ученые планируют усовершенствовать свою разработку специальными бактериями, которые смогут устранять незначительные повреждения дорожного покрытия. Происходить это будет за счет выделяемого микроорганизмами карбоната кальция, он то и должен будет заполнить трещины при их возникновении.

"Такие бактерии живут более 200 лет. Разработанная нами технология позволяет помещать бактерии в бетон так, чтобы они были активны в течение всего срока эксплуатации конструкции", - рассказал глава исследовательской группы Эрик Шланген.

Однако стоимость такого асфальта будет на 25 процентов выше обычной цены покрытия.
Источник: Today.kz
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.



Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 10:20
Бiӡде електро мәшiндер аӡ ғой. Санаулы ғана ...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • tolk
  • мунайши73
  • Крадун
 Швейк (Посетители) Сегодня, 08:47
Э-хе-хе.... Нам бы асфальт с функцией асфальта...
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика