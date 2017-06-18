Асфальт с функцией зарядки электрокаров разработали в Нидерландах

Асфальт с функциями самовосстановления и зарядки электрокаров разработали специалисты из Делфтского технического университета в Нидерландах, передает Today.kz со ссылкой на Daily Mail. В дорожное покрытие интегрировали стальные волокна, по которым проводится ток.



Таким образом, нагревая автополотно, происходит затягивание мелких трещин, что препятствует увеличению их размера.



Та же технология позволяет заряжать аккумулятор электрокаров без посещения специальных станций. То есть пока автомобиль стоит в пробке или перед светофором, он получает подпитку электричеством.



Вместе с тем ученые планируют усовершенствовать свою разработку специальными бактериями, которые смогут устранять незначительные повреждения дорожного покрытия. Происходить это будет за счет выделяемого микроорганизмами карбоната кальция, он то и должен будет заполнить трещины при их возникновении.



"Такие бактерии живут более 200 лет. Разработанная нами технология позволяет помещать бактерии в бетон так, чтобы они были активны в течение всего срока эксплуатации конструкции", - рассказал глава исследовательской группы Эрик Шланген.



Однако стоимость такого асфальта будет на 25 процентов выше обычной цены покрытия.

