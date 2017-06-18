Сейчас на сайте
2901
объявления
  • Ремонт квартир и офисов
  • Продам Рулоны оцинкованной стали (штрипсы) за 10 000 000 тенге
  • Наливные полы, 5 000 тенге
  • Переоборудование контейнеров, 1 450 000 тенге
  • Продам Мультифлок декор. Хлопья за 13 500 тенге
  • Продам Таль ручную за 25 000 тенге
  • Продам Щечки для фрезера за 50 000 тенге
 

 
Воскресенье, 18 Июня
+23...+20
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 319.7 KZT
  • €1 = 357.23 KZT
  • 1 RUB = 5.54 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Уорд одержал досрочную победу над Ковалевым в реванше и защитил свои титулы

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:14
Уорд одержал досрочную победу над Ковалевым в реванше и защитил свои титулы
Фото HBOboxing©
Чемпион мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе 33-летний американский боксер Андре Уорд одержал победу над 34-летним россиянином Сергеем Ковалевым в реванше и защитил свои титулы, завоеванные в первом бою, сообщает Vesti.kz.

Как отмечает спортивный портал, поединок, который состоялся в Лас-Вегасе (штат Невада, США), стал главным событием этого PPV-шоу. Он продлился восемь раундов, в котором Уорду и была присуждена победа техническим нокаутом. Ковалев начал поединок активно, а Уорд, по традиции, действовал вторым номером, часто входя в клинч и контратакуя.

По мнению большинства экспертов бокса, после четвертого раунда в этом бою была ничья 2-2. По итогам пятого раунда мнение разделилось, кто-то отдал его Ковалеву, а кто-то Уорду. По такому же сценарию прошел шестой и седьмой раунды, но в седьмом было заметно преимущество в скорости у американского боксера.

В восьмом раунде Коваль в очередной раз пожаловался на удар ниже пояса со стороны Уорда, но рефери не прервал поединок и американец продолжил свою атаку после чего, поединок был остановлен. Стоит отметить, что за этот бой Уорд получит как минимум 6,5 миллиона долларов. В свою очередь Ковалев не получит фиксированный гонорар - его заработок зависит от процентов за продажи билетов и платных просмотров (PPV).

Напомним, что в реванше на кону стояли титулы IBF, WBA и WBO в полутяжелом весе, которые Уорд отнял у Ковалева в их первом противостоянии в ноябре прошлого года.
Источник: Tengrinews.kz
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.



Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика