Уорд одержал досрочную победу над Ковалевым в реванше и защитил свои титулы

Чемпион мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе 33-летний американский боксер Андре Уорд одержал победу над 34-летним россиянином Сергеем Ковалевым в реванше и защитил свои титулы, завоеванные в первом бою, сообщает Vesti.kz.



Как отмечает спортивный портал, поединок, который состоялся в Лас-Вегасе (штат Невада, США), стал главным событием этого PPV-шоу. Он продлился восемь раундов, в котором Уорду и была присуждена победа техническим нокаутом. Ковалев начал поединок активно, а Уорд, по традиции, действовал вторым номером, часто входя в клинч и контратакуя.



По мнению большинства экспертов бокса, после четвертого раунда в этом бою была ничья 2-2. По итогам пятого раунда мнение разделилось, кто-то отдал его Ковалеву, а кто-то Уорду. По такому же сценарию прошел шестой и седьмой раунды, но в седьмом было заметно преимущество в скорости у американского боксера.



В восьмом раунде Коваль в очередной раз пожаловался на удар ниже пояса со стороны Уорда, но рефери не прервал поединок и американец продолжил свою атаку после чего, поединок был остановлен. Стоит отметить, что за этот бой Уорд получит как минимум 6,5 миллиона долларов. В свою очередь Ковалев не получит фиксированный гонорар - его заработок зависит от процентов за продажи билетов и платных просмотров (PPV).



Напомним, что в реванше на кону стояли титулы IBF, WBA и WBO в полутяжелом весе, которые Уорд отнял у Ковалева в их первом противостоянии в ноябре прошлого года.