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Рейтинг самых странных автомобильных опций составили эксперты

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:21
Рейтинг самых странных автомобильных опций составили эксперты
Иллюстративное фото
Рейтинг самых странных автомобильных опций составили эксперты, передает Today.kz со ссылкой на "МИР 24". В список вошли 10 престижных марок в мире.

На первом месте списка странных опций оказалось "звездное небо", которое инженеры расположили на крыше автомобилей марки Rolls-Royce. По задумке специалистов, звездный пейзаж, расположенный всего в нескольких сантиметрах от головы пассажира, поможет ему расслабиться во время движения или в пробках.

На второй строчке расположился суперкар Bentley Bentayga. Инженеры компании предлагают установить в салоне авто специальные механические часы всего за каких-то 150 тысяч евро.

Третья и четвертая позиции достались японскому минивэну Honda Odyssey. В машине по желанию клиента могут разместить пылесос для салона, а также специальную перевозку для домашних животных.

Хэтчбек Fiat 500 может удивить клиента встроенной кофемашиной от фирмы Lavazza.

Шестая строчка - у прибора, который показывает время езды с открытой крышей. Dodge Caliber - на седьмом месте. Здесь водитель и пассажиры имеют возможность побаловать себя бутылкой газировки, достав ее из холодильника во время длинной поездки.

На восьмой строчке расположился Nissan Leaf с солнечной батареей.

Девятое место досталось Pontiac Aztec, который может похвастаться удобной передвижной палаткой. Последнее, 10-е, место поделили немецкий концерн BMW, который предложил клиентам прибор ночного видения для авто, а также британский Range Rover Autobiography - в этом автомобиле можно увидеть багажник, сделанный из мраморного дерева.
Источник: Today.kz
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