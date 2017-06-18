Рейтинг самых странных автомобильных опций составили эксперты, передает Today.kz со ссылкой на "МИР 24". В список вошли 10 престижных марок в мире.



На первом месте списка странных опций оказалось "звездное небо", которое инженеры расположили на крыше автомобилей марки Rolls-Royce. По задумке специалистов, звездный пейзаж, расположенный всего в нескольких сантиметрах от головы пассажира, поможет ему расслабиться во время движения или в пробках.



На второй строчке расположился суперкар Bentley Bentayga. Инженеры компании предлагают установить в салоне авто специальные механические часы всего за каких-то 150 тысяч евро.



Третья и четвертая позиции достались японскому минивэну Honda Odyssey. В машине по желанию клиента могут разместить пылесос для салона, а также специальную перевозку для домашних животных.



Хэтчбек Fiat 500 может удивить клиента встроенной кофемашиной от фирмы Lavazza.



Шестая строчка - у прибора, который показывает время езды с открытой крышей. Dodge Caliber - на седьмом месте. Здесь водитель и пассажиры имеют возможность побаловать себя бутылкой газировки, достав ее из холодильника во время длинной поездки.



На восьмой строчке расположился Nissan Leaf с солнечной батареей.



Девятое место досталось Pontiac Aztec, который может похвастаться удобной передвижной палаткой. Последнее, 10-е, место поделили немецкий концерн BMW, который предложил клиентам прибор ночного видения для авто, а также британский Range Rover Autobiography - в этом автомобиле можно увидеть багажник, сделанный из мраморного дерева.