Рейтинг самых странных автомобильных опций составили эксперты, передает Today.kz со ссылкой на "МИР 24". В список вошли 10 престижных марок в мире.
На первом месте списка странных опций оказалось "звездное небо", которое инженеры расположили на крыше автомобилей марки Rolls-Royce. По задумке специалистов, звездный пейзаж, расположенный всего в нескольких сантиметрах от головы пассажира, поможет ему расслабиться во время движения или в пробках.
На второй строчке расположился суперкар Bentley Bentayga. Инженеры компании предлагают установить в салоне авто специальные механические часы всего за каких-то 150 тысяч евро.
Третья и четвертая позиции достались японскому минивэну Honda Odyssey. В машине по желанию клиента могут разместить пылесос для салона, а также специальную перевозку для домашних животных.
Хэтчбек Fiat 500 может удивить клиента встроенной кофемашиной от фирмы Lavazza.
Шестая строчка - у прибора, который показывает время езды с открытой крышей. Dodge Caliber - на седьмом месте. Здесь водитель и пассажиры имеют возможность побаловать себя бутылкой газировки, достав ее из холодильника во время длинной поездки.
На восьмой строчке расположился Nissan Leaf с солнечной батареей.
Девятое место досталось Pontiac Aztec, который может похвастаться удобной передвижной палаткой. Последнее, 10-е, место поделили немецкий концерн BMW, который предложил клиентам прибор ночного видения для авто, а также британский Range Rover Autobiography - в этом автомобиле можно увидеть багажник, сделанный из мраморного дерева.
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.