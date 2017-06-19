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Число погибших и пропавших при пожаре в лондонском доме возросло до 79 человек

Просмотров:60 Опубликовано: Сегодня, 19:45
Число погибших и пропавших при пожаре в лондонском доме возросло до 79 человек

Фото: Marko Djurica / Reuters
По меньшей мере 79 человек считаются погибшими и пропавшими без вести в результате пожара в многоэтажном жилом доме на западе Лондона. Об этом сообщает BBC News со ссылкой на заявление руководителя полиции британской столицы Стюарта Канди.

По его словам, не все жертвы будут идентифицированы, а их число, как ожидается, возрастет. По мнению чиновника, все пропавшие без вести также, вероятнее всего, мертвы. Он уточнил, что операция по поиску тел погибших займет еще несколько недель.

«Если пожар стал результатом преступной халатности, я сделаю все, что в моих силах, чтобы привлечь к ответственности виновных», — пообещал Канди.

17 июня полиция допускала гибель 58 человек при пожаре в лондонском доме.

Причина возгорания остается неустановленной. Как уточняет Русская служба «Би-би-си», среди наиболее вероятных версий — дефект электропроводки, взрыв газа и возгорание холодильника в одной из квартир. Ряд экспертов считает, что последствия пожара могла усугубить внешняя облицовка здания, сделанная из горючих материалов.

Пожар в 24-этажном жилом доме в британской столице начался в ночь на 14 июня. Здание выгорело практически полностью. Большинство жильцов дома составляли выходцы из Африки и стран Ближнего Востока.
Источник: Lenta.ru
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