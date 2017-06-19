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Американские миллиардеры готовятся к апокалипсису

Просмотров:537 Опубликовано: Сегодня, 21:17
Американские миллиардеры готовятся к апокалипсису
@sovindo.com
В последнее время все больше миллионеров в США начинают подготовку к разного рода катастрофам - от сдвига полюсов до ядерной войны. Интерес богачей к специально построенным убежищам подогрел выход страны из Парижского соглашения по климату, объявленный недавно президентом Дональдом Трампом, пишет "Газета.Ru".

Одним из этапов такой подготовки становится скупка земель в наиболее безопасных, по мнению прогнозистов, местах планеты. По данным Forbes, американские миллионеры уже построили несколько укрепленных бомбоубежищ в Колорадо, Монтане, Небраске, Нью-Мексико, Северной Дакоте, Техасе и Вайоминге. Эти штаты прекрасно подходят для выживания в суровых условиях постапокалипсиса из-за мягкого климата и удаленности от океанов, которые могут стать причиной масштабных наводнений в случае таяния полюсов.

Среди самых известных обладателей больших площадей земли в США - крупнейший частный землевладелец Джон Мэлоун (принадлежащая ему в шести штатах территория составляет около 9000 квадратных километров), медиамагнат Тед Тернер (около 8000 квадратных километров), глава Amazon Джефф Безос, сооснователь Американской футбольной лиги (MLS) Филипп Аншутц, один из основных акционеров английского футбольного клуба "Арсенал" Стэн Кронке, инженер-мормон Дэвид Холл.

Соучредитель LinkedIn Рейд Хоффман считает, что более половины миллиардеров из Кремниевой долины приобрели своеобразную "страховку от апокалипсиса". Об этом он сообщил в январе этого года в интервью The New Yorker.

Журналист Forbes Джим Добсон говорит, что у многих миллиардеров есть частные самолеты, "готовые улететь в убежище в любую минуту". В самих же бункерах есть автомобили, мотоциклы, оружие и автономные генераторы электроэнергии.

Американские миллиардеры готовятся к апокалипсису


Впрочем, пока ни один из миллиардеров, названных Forbes, публично не признался, что скупленные в центральных штатах обширные земли будут использованы для подготовки к апокалипсису.

Между тем, компании по продаже недвижимости не упускают момент и строят все больше подземных убежищ премиум-класса стоимостью от 3 миллионов долларов. Такие дома, часто построенные на бывших военных базах или в пусковых шахтах для ракет, снабжены специальными функциями безопасности, такими как двери, защищающие от ядерного взрыва, бронированные автомобили и склады продуктов питания и воды.

Неподалеку от Далласа (штат Техас) строится сразу 400 подземных многоквартирных домов, рассчитанных на 1600 жильцов. Проект Trident Lakes создатели называют "пятизвездочным курортом в полной боевой готовности".
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Xoxma80 (Посетители) Сегодня, 23:12
Ковчеги нынче не в тренде)))
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • бася
  • Xoxma80
 Швейк (Посетители) Сегодня, 21:36
Когда наступит вселенский карапупец, то эти выжившие позавидуют мертвым dada
 
 

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