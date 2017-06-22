Гол Роналду принес португальцам победу над сборной России на Кубке конфедераций

Сборная России проиграла команде Португалии в матче группового этапа Кубка конфедераций. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Встреча состоялась в среду, 21 июня, на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась победой португальцев со счетом 1:0. Единственный мяч на 8-й минуте забил нападающий гостей Криштиану Роналду.
Для голкипера сборной России Игоря Акинфеева этот матч стал 100-м в составе национальной команды.
Португальцы набрали четыре очка и вышли на первое место в таблице группы А. В матче первого круга команда Фернанду Сантуша сыграла вничью с мексиканцами (2:2). Россияне занимают вторую строчку квартета с тремя очками. В предыдущем матче подопечные Станислава Черчесова оказались сильнее новозеландцев (2:0).
Матч сборных Мексики и Новой Зеландии состоится 21 июня и начнется в 21:00 мск.
Кубок конфедераций стартовал 17 июня и завершится 2 июля. Соревнования проходят в Москве, Казани, Сочи и Санкт-Петербурге.
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