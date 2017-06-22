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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Зараженных суперинфекциями людей вылечат вирусами

Просмотров:110 Опубликовано: Сегодня, 20:13
Зараженных суперинфекциями людей вылечат вирусами
Фото: AMI Images / SPL
Ученые из биотехнологических компаний Locus Biosciences и Eligo Bioscience модифицировали бактериофаги с помощью системы редактирования генов CRISPR/Cas9, дав им возможность обезвреживать супербактерии — микроорганизмы, устойчивые к антибиотикам. Об этом сообщает издание Nature.

Система CRISPR/Cas9 применяется для изменения нуклеотидной последовательности ДНК. Cas9 представляет собой белок, разрезающий двойную цепочку на определенном участке. Это место определяет направляющая РНК (sgРНК), которая связывается со специфическим сайтом узнавания по принципу комплементарности. sgРНК кодируются спейсерами — участками ДНК, входящими в состав локусов CRISPR (англ. clustered regularly interspaced short palindromic repeats)

Исследователи поместили внутрь вируса ДНК-кассету, содержащую CRISPR, которая кодирует специфическую sgРНК, нацеленную на геном возбудителя. Попадая в микроорганизм, бактериофаг провоцирует разрушение ДНК супербактерии, что, в конечном итоге, приводит к смерти последней.

По словам ученых, модифицированные вирусы будут использованы для лечения бактериальных инфекций желудочно-кишечного тракта человека. Клинические испытания начнутся через 18-24 месяцев.
Источник: Lenta.ru
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