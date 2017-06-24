Извержения на Солнце могут убить человечество - ученые

Сотрудники университета Рединга в Великобритании выяснили предположительные последствия воздействия солнечной энергии на человечество, передает Today.kz со ссылкой на "Мир 24". По опубликованным в журнале Nature Reports данным, извержения на Солнце могут убить человечество.



Повышение солнечной активности, выбросы энергии и бури, которые все чаще происходят на ближайшей к Земле звезде, не только влияют на метеозависимых людей, но и провоцируют возникновение и развитие различных онкологических заболеваний.



Ученые выяснили, что солнечная плазма, выброшенная в космос в результате извержений на звезде, достигнет нашей планеты за два-три дня.



Отмечается, что особенному риску подвержены космонавты на МКС, экипаж и пассажиры самолетов.



Напомним, ранее исследователи из Колорадского университета выяснили, что живые организмы погибнут на Земле через 1,5 миллиарда лет. По мнению ученых, к этому времени радиация от Солнца выжжет всю поверхность планеты, а водоемы испарятся. Специалисты подсчитали, что каждые 110 миллионов лет температура будет повышаться на один процент.