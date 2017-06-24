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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Путин рассказал о своей работе в нелегальной разведке

Просмотров:39 Опубликовано: Сегодня, 19:27
Путин рассказал о своей работе в нелегальной разведке
Владимир Путин. РИА Новости©
Президент России Владимир Путин в эфире программы "Вести в субботу" рассказал о своем опыте службы в нелегальной разведке. Специальный репортаж был подготовлен к 95-летию управления "С" Службы внешней разведки, занимающегося нелегальной разведкой.

По словам Путина, разведчики-нелегалы - "люди особые, особого качества, особых убеждений, это люди особого склада характера".

"Отказаться от своей текущей жизни, отказаться от своих близких, от родных и покинуть страну на многие-многие годы, посвятить свою жизнь служению Отечеству не каждый может. Это могут только избранные. Говорю это безо всякого без преувеличения", - заявил Путин, подчеркнув, что с таким подходом к делу, к стране, к своему народу живут сотрудники нелегальной разведки.

"Это уникальные люди. Я желаю им счастья, благополучия, уверен, они услышат мои слова", - сказал президент России. Напомним, Путин в 1985-1990 годах работал в ГДР по линии Первого главного управления КГБ, которое отвечало за внешнюю разведку, и был директором Дома дружбы СССР-ГДР в Дрездене.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Ёж (Посетители) Сегодня, 19:38
Нам бы президента подобного уровня.
 
 

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