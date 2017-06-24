Путин рассказал о своей работе в нелегальной разведке

Президент России Владимир Путин в эфире программы "Вести в субботу" рассказал о своем опыте службы в нелегальной разведке. Специальный репортаж был подготовлен к 95-летию управления "С" Службы внешней разведки, занимающегося нелегальной разведкой.
По словам Путина, разведчики-нелегалы - "люди особые, особого качества, особых убеждений, это люди особого склада характера".
"Отказаться от своей текущей жизни, отказаться от своих близких, от родных и покинуть страну на многие-многие годы, посвятить свою жизнь служению Отечеству не каждый может. Это могут только избранные. Говорю это безо всякого без преувеличения", - заявил Путин, подчеркнув, что с таким подходом к делу, к стране, к своему народу живут сотрудники нелегальной разведки.
"Это уникальные люди. Я желаю им счастья, благополучия, уверен, они услышат мои слова", - сказал президент России. Напомним, Путин в 1985-1990 годах работал в ГДР по линии Первого главного управления КГБ, которое отвечало за внешнюю разведку, и был директором Дома дружбы СССР-ГДР в Дрездене.
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