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Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:45
Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт
Фото: akorda.kz
Нурсултан Назарбаев поздравил всех казахстанцев со священным праздником Ораза айт, передает Today.kz со ссылкой на Акорду. Глава государства пожелал всем здоровья, благополучия и счастья.

"Поздравляю вас с наступлением праздника Ораза айт! Он символизирует собой завершение важного для всех мусульман месяца Рамазан. Ценности миролюбия, сострадания и братства, исконно присущие исламу, особенно зримо проявляют свой глубокий смысл в эти светлые дни", - говорится в обращении.

Президент отметил, что в Ораза айт высказываются искренние пожелания и совершаются благие деяния, чтобы каждый смог почувствовать теплоту человеческого общения и заботу окружающих его людей.

"Добрые мысли и благородные поступки способствуют усилению взаимопонимания в обществе, укреплению дружбы и сплоченности нашего народа. Это главный залог дальнейшего стабильного и уверенного развития нашей страны. Пусть единство и согласие всегда наполняют наши сердца энергией мира и созидания! Желаю в эти праздничные дни всем казахстанцам здоровья, благополучия и счастья! Ораза айт қабыл болсын!" - сказал Президент РК.
Источник: Today.kz
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