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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Останки Сальвадора Дали эксгумируют

Просмотров:232 Опубликовано: Сегодня, 19:30
Останки Сальвадора Дали эксгумируют
Сальвадор Дали Фото: Zumapress / Globallookpress.com
Тело испанского художника Сальвадора Дали будет эксгумировано. Об этом в понедельник, 26 июня, сообщает BBC News.

Испанский суд постановил извлечь из захоронения останки живописца для того, чтобы провести тест на отцовство.

Отмечается, что одним из оснований для такого решения стало то, что личных вещей Дали, которые можно было бы использовать для анализа, не сохранилось.

На право считаться дочерью Дали, а также на его наследство претендует гадалка Пилар Абель. 59-летняя женщина подала судебный иск в марте 2015 года.

Она утверждает, что ее мать Антониа Мартинез де Аро вступила в любовную связь с художником в 1955 году и жила с ним в деревне, где работала няней соседских детей.

Ответчиком выступает Королевство Испания и фонд Сальвадора Дали, которые стали владельцами творческого наследия художника.

Дали умер в 1989 году. Он считается одной из ключевых фигур направления сюрреализм. Картины художника, унаследованные Испанией, оцениваются в 325 миллионов евро.
Источник: Lenta.ru
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Комментарии ( 2 )

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  • Егерь
 Швейк (Посетители) Сегодня, 22:09
Ну, все как всегда. Одно неловкое движение - и ты отец! (с) М.Жванецкий lol
 
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Егерь (Посетители) Сегодня, 20:13
Картины художника, унаследованные Испанией, оцениваются в 325 миллионов евро.

Папа, как же ты мог забыть обо мне?! shock

Коллега лесника.
 
 

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