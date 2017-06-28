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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Найден источник вируса Petya

Просмотров:172 Опубликовано: Сегодня, 20:37
Найден источник вируса Petya
Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images
Специалисты компании-разработчика антивирусного программного обеспечения ESET обнаружили источник распространения вымогателя Petya. Об этом говорится в пресс-релизе компании, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Оказалось, что хакеры скомпрометировали бухгалтерское программное обеспечение M.E.Doc, внедрив вредонос в последнее обновление. Программой активно пользуются украинские компании, в том числе финансовые организации.

Подобным образом заразились компании в странах Европы, Азии, а также в США. Больше всего среди жертв оказалось среди владельцев компьютеров с Украины и из России.

Ранее стало известно, что немецкий сервис Posteo заблокировал электронный адрес, который злоумышленники использовали для связи с жертвами. Это позволило лишить мошенников возможности получать оповещения об оплате выкупов.

Кроме того, эксперты компании Positive Technologies смогли найти kill-switch — возможность локально отключить шифровальщик.

Кабинет министров Украины между тем утверждает, что местные специалисты взяли под контроль распространение вируса-шифровальщика Petya и остановили кибератаку.

Во вторник, 27 июня, вирус Petya начал активно распространяться по компьютерным сетям в России и на Украине. В частности, атаке подверглись Mars, Nivea и Mondelez International (производитель шоколада Alpen Gold), «Запорожьеоблэнерго», «Укртелеком», а также была парализована работа Чернобыльской АЭС. Всего от рук хакеров пострадали более 80 организаций.

Вирус Petya проникал в корпоративные сети посредством фишингового письма, в котором содержалась вредоносная ссылка. При активации ссылки вирус блокировал компьютеры и требовал выкуп в размере 300 долларов в биткоинах за восстановление доступа к нему.
Источник: Lenta.ru
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Комментарии ( 2 )

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Ёж (Посетители) Сегодня, 21:39
Кабинет министров Украины между тем утверждает, что местные специалисты взяли под контроль распространение вируса-шифровальщика Petya

Петро, речь об импичменте, не? crazy
 
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  • Ёж
 master_kz (Посетители) Сегодня, 20:43
Вирус Petya проникал в корпоративные сети посредством фишингового письма, в котором содержалась вредоносная ссылка.

Привяжите себе к граблям топор уже. Тоже мне вирус, петя-)))

Я, не ослеп, Я, не оглох, Я б вышел вон, если бы смог. Но к ногам свинцовой гирей прах моих отцов, слишком долгим был в России урожай крестов.,
http://rusnod.ru/ http://kpe.ru/
 
 

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