Раскрыта причина экстремальных ливней по всей планете

Ученые из Потсдамского института изучения климатических изменений пришли к выводу, что увеличение глобальной температуры на полградуса усилило экстремальные погодные условия, образующиеся по всей планете. Так, чаще стали возникать сильные ливни, грозы, а также продолжительные периоды аномальной жары. Статья исследователей опубликована в журнале Nature Climate Change. О ней кратко говорится в пресс-релизе на сайте Phys.org.
Прогнозирование последствий глобального потепления на 1,5 и 2 градуса Цельсия включает определенные допущения. Например, ученые могут опираться на различные модели океанических циркуляций. Поэтому для исключения неопределенности специалисты обратились к данным многолетних метеорологических наблюдений.
Климатологи сравнили два 20-летних периода — 1960-1979 и 1991-2010 годов, между которыми средняя температура на Земле повысилась на 0,5 градуса Цельсия. Оказалось, что к концу данного промежутка времени увеличились такие метеорологические показатели, как продолжительность засушливых сезонов и интенсивность экстремальных ливней. Кроме того, средняя летняя температура повысилась более чем на 1 градус, а зимы в среднем стали теплее на 2,5 градуса Цельсия.
Согласно выводам ученых, эти погодные изменения выходят за рамки естественной изменчивости, то есть вызваны сжиганием ископаемых видов топлива человеком. Данные также согласуются с моделями, которые показали, что увеличение глобальной температуры из-за антропогенной деятельности на 2 градуса удвоит количество неурожаев, уменьшит доступность пресной воды и увеличит частоту аномальной жары.
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.