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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Раскрыта причина экстремальных ливней по всей планете

Просмотров:167 Опубликовано: Сегодня, 20:10
Раскрыта причина экстремальных ливней по всей планете
Фото: Сергей Смирнов / Globallookpress.com
Ученые из Потсдамского института изучения климатических изменений пришли к выводу, что увеличение глобальной температуры на полградуса усилило экстремальные погодные условия, образующиеся по всей планете. Так, чаще стали возникать сильные ливни, грозы, а также продолжительные периоды аномальной жары. Статья исследователей опубликована в журнале Nature Climate Change. О ней кратко говорится в пресс-релизе на сайте Phys.org.

Прогнозирование последствий глобального потепления на 1,5 и 2 градуса Цельсия включает определенные допущения. Например, ученые могут опираться на различные модели океанических циркуляций. Поэтому для исключения неопределенности специалисты обратились к данным многолетних метеорологических наблюдений.

Климатологи сравнили два 20-летних периода — 1960-1979 и 1991-2010 годов, между которыми средняя температура на Земле повысилась на 0,5 градуса Цельсия. Оказалось, что к концу данного промежутка времени увеличились такие метеорологические показатели, как продолжительность засушливых сезонов и интенсивность экстремальных ливней. Кроме того, средняя летняя температура повысилась более чем на 1 градус, а зимы в среднем стали теплее на 2,5 градуса Цельсия.

Согласно выводам ученых, эти погодные изменения выходят за рамки естественной изменчивости, то есть вызваны сжиганием ископаемых видов топлива человеком. Данные также согласуются с моделями, которые показали, что увеличение глобальной температуры из-за антропогенной деятельности на 2 градуса удвоит количество неурожаев, уменьшит доступность пресной воды и увеличит частоту аномальной жары.
Источник: Lenta.ru
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Комментарии ( 1 )

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Швейк (Посетители) Сегодня, 20:24
Какое на потепление? Да такой холодной весны никто из ныне живущих и не помнит! stena
 
 

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