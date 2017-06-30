Во время грозы в Московском регионе погибли три человека

Три человека погибли и по меньшей мере пять пострадали во время грозы в Московском регионе. С предварительными данными «Ленту.ру» ознакомил источник в правоохранительных органах.
По его словам, в результате грозы и шквалистого ветра на территории Новой Москвы в районе деревни Ларино около 15:30 молния ударила в группу гастарбайтеров. 42-летний гражданин Узбекистана погиб на месте, его напарник, 49-летний гражданин Таджикистана доставлен в реанимацию в критическом состоянии, где скончался.
Кроме того, около 14:00 в Дмитрове ударом молнии убило 33-летнего мужчину. Прибывшие врачи скорой помощи констатировали его смерть.
В Москве пока известно о трех пострадавших: на Мироновской улице порывом ветра повалило дерево на 50-летнюю женщину, она госпитализирована с переломом руки. Еще двух человек, мужчину и женщину, пострадавших в результате падения дерева, увезли в больницы с улицы Главная аллея — у них многочисленные ушибы.
В Подмосковном Раменском дерево придавило двух женщин, 58 и 69 лет. Обе с многочисленными ушибами и травмами позвоночника госпитализированы.
Собеседник «Ленты.ру» подчеркнул, что это предварительные цифры и они могут меняться. Не исключено, что часть травм не связана с погодой. Так, изначально сообщалось о дереве, упавшем на автомобиль в Сигнальном проезде, от чего погиб водитель машины, но прибывшие на место происшествия госавтоинспекторы установили, что произошло ДТП, не связанное с погодой, а мужчина жив.
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