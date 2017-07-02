Сейчас на сайте
2790
объявлений
  • Продам 2-комнатную квартиру за 13 000 000 тенге
  • Продам 2-комнатную квартиру за 10 000 000 тенге
  • Продам СОТ Химик, дачу за 4 500 000 тенге
  • Сдам 2-комнатную квартиру за 10 000 тенге
  • Сдам 2-комнатную квартиру за 12 000 тенге
  • Продам 2-комнатную квартиру за 9 800 000 тенге
  • Продам 3-комнатную квартиру за 16 800 000 тенге
 

«Лада» в формате .pdf
 
Воскресенье, 02 Июля
+33...+30
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 320 KZT
  • €1 = 365.47 KZT
  • 1 RUB = 5.43 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Находившийся 30 лет в бегах наркобарон задержан в Бразилии

Просмотров:85 Опубликовано: Сегодня, 10:30
Находившийся 30 лет в бегах наркобарон задержан в Бразилии
Фото из открытых источников
Правоохранительные органы Бразилии провели спецоперацию в штате Мату-Гросу, в результате которой был задержан наркобарон Луис Карлос да Роша по кличке "Белая голова", передает ТАСС.

Как отмечается в опубликованном в субботу пресс-релизе Федеральной полиции Бразилии, его розыск велся почти 30 лет.

В операции под кодовым названием "Спектр" участвовали порядка 150 сотрудников правопорядка, было выдано 24 ордера на арест и проведено девять обысков. Вместе с да Рошей был задержан его ближайший соратник, конфискованы дорогие автомобили, самолеты и другие ценности на сумму более 10 миллионов долларов.

Для того, чтобы скрыться от властей, да Роша сделал пластическую операцию и сменил имя. Его обвиняют в создании обширной сети производства и распространения кокаина. По сведениям правоохранителей, наркотики выращивали и производили в Колумбии, Боливии и Перу, затем с помощью легкомоторных самолетов доставляли в западные районы Бразилии для последующей реализации в США и Европе.
Источник: Today.kz
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.



Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Егерь (Посетители) Сегодня, 11:17
Вышел из под контроля вашингтонский выкормыш. Странно, что не ухлопали на месте как Бена.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Егерь
 Швейк (Посетители) Сегодня, 11:14
Пора снимать очередной сезон "Наркос" про приемников Пабло Эскобара dada
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика