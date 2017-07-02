Находившийся 30 лет в бегах наркобарон задержан в Бразилии

Правоохранительные органы Бразилии провели спецоперацию в штате Мату-Гросу, в результате которой был задержан наркобарон Луис Карлос да Роша по кличке "Белая голова", передает ТАСС.



Как отмечается в опубликованном в субботу пресс-релизе Федеральной полиции Бразилии, его розыск велся почти 30 лет.



В операции под кодовым названием "Спектр" участвовали порядка 150 сотрудников правопорядка, было выдано 24 ордера на арест и проведено девять обысков. Вместе с да Рошей был задержан его ближайший соратник, конфискованы дорогие автомобили, самолеты и другие ценности на сумму более 10 миллионов долларов.



Для того, чтобы скрыться от властей, да Роша сделал пластическую операцию и сменил имя. Его обвиняют в создании обширной сети производства и распространения кокаина. По сведениям правоохранителей, наркотики выращивали и производили в Колумбии, Боливии и Перу, затем с помощью легкомоторных самолетов доставляли в западные районы Бразилии для последующей реализации в США и Европе.

