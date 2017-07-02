Жара в Греции поставила европейский рекорд

Европейский температурный рекорд поставила в субботу жара в Греции - 45,9 градуса по Цельсию, сообщает РИА Новости со ссылкой на meteo.gr. Такая температура была отмечена в районе Мирес недалеко от города Ираклион на Крите.
В Греции больше недели стоит жаркая погода, но с четверга установилась 40-градусная жара.
По данным синоптиков, в субботу на четырех станциях наблюдения столбики термометров поднялись выше отметки 44 градуса, на 25 станциях - выше 42 градусов.
В столичном регионе Аттика наибольшая температура была в районе Психико - 43,4 градуса. В воскресенье сохранится жаркая погода, в ряде районов, включая Аттику и Пелопоннес, максимальная температура составит 44-45 градусов.
"Падение" температуры на десять градусов - до 33-34 градусов ожидается в понедельник.
Государственный Центр по контролю и профилактике заболеваний выпустил рекомендации, как вести себя в столь жаркую погоду - избегать солнца, стараться находиться в тени и в охлаждаемом помещении, побольше пить воды, не переедать, носить легкую одежду, избегать тяжелого физического труда на солнце.
Мэрия Афин открыла в столице девять помещений с кондиционерами, где желающие могут переждать жару. Помещения, предназначенные в первую очередь для слабо защищенных групп населения.
Пожарные службы предупреждают об опасности пожаров в связи с сухой жаркой погодой и запрете разводить костры. Несмотря на предупреждения, в Греции в субботу произошло несколько пожаров.
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