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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Жара в Греции поставила европейский рекорд

Просмотров:184 Опубликовано: Сегодня, 15:23
Жара в Греции поставила европейский рекорд
Фото с сайта rua.gr
Европейский температурный рекорд поставила в субботу жара в Греции - 45,9 градуса по Цельсию, сообщает РИА Новости со ссылкой на meteo.gr. Такая температура была отмечена в районе Мирес недалеко от города Ираклион на Крите.

В Греции больше недели стоит жаркая погода, но с четверга установилась 40-градусная жара.

По данным синоптиков, в субботу на четырех станциях наблюдения столбики термометров поднялись выше отметки 44 градуса, на 25 станциях - выше 42 градусов.

В столичном регионе Аттика наибольшая температура была в районе Психико - 43,4 градуса. В воскресенье сохранится жаркая погода, в ряде районов, включая Аттику и Пелопоннес, максимальная температура составит 44-45 градусов.

"Падение" температуры на десять градусов - до 33-34 градусов ожидается в понедельник.

Государственный Центр по контролю и профилактике заболеваний выпустил рекомендации, как вести себя в столь жаркую погоду - избегать солнца, стараться находиться в тени и в охлаждаемом помещении, побольше пить воды, не переедать, носить легкую одежду, избегать тяжелого физического труда на солнце.

Мэрия Афин открыла в столице девять помещений с кондиционерами, где желающие могут переждать жару. Помещения, предназначенные в первую очередь для слабо защищенных групп населения.

Пожарные службы предупреждают об опасности пожаров в связи с сухой жаркой погодой и запрете разводить костры. Несмотря на предупреждения, в Греции в субботу произошло несколько пожаров.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 4 )

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Москит (Посетители) Сегодня, 16:09
Лесник,
Не скажи. Вон греки и те спеклися.
 
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 Лесник (Посетители) Сегодня, 16:00
Москит,
В тайге прохладнее. drunk
 
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 Москит (Посетители) Сегодня, 15:48
Цитата: Лесник
И нам не холодно.

Нам нормально.
 
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  • Москит
 Лесник (Посетители) Сегодня, 15:40
Тепло вам, греки? И нам не холодно. eda
 
 

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