Полиция завершила расследование дела о гибели в ДТП «пьяного» мальчика из Балашихи

Полиция завершила расследование уголовного дела о ДТП в подмосковной Балашихе, в котором погиб «пьяный» шестилетний мальчик. Об этом в понедельник, 3 июля, сообщил «Интерфаксу» источник.



«Следственные действия завершены, в настоящее время идет процессуальная процедура — ознакомление сторон с материалами», — сказал собеседник агентства. По его словам, после того, как требования законодательства будут выполнены, уголовное дело будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.



Представитель областного главка МВД Татьяна Петрова отметила, что дело еще не передано в суд.



21 июня сообщалось, что проведенная в Главном управлении криминалистики Следственного комитета России (СКР) экспертиза установила, что образцы крови, направленные ранее на исследование, действительно принадлежат погибшему мальчику. Также подтвердилось наличие в них алкоголя.



Повторный анализ проводился в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье «Халатность» управлением СКР по Московской области.



23 апреля в Балашихе 31-летняя Ольга Алисова на Hyundai Solaris во дворе дома сбила мальчика. В июне следователь вручил отцу ребенка заключение судебно-медицинской экспертизы, которая установила, что в его крови в момент аварии было 2,7 промилле алкоголя. После этого родители обратились в СКР.