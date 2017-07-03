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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Полиция завершила расследование дела о гибели в ДТП «пьяного» мальчика из Балашихи

Просмотров:209 Опубликовано: Сегодня, 19:29
Полиция завершила расследование дела о гибели в ДТП «пьяного» мальчика из Балашихи
Фото: Florian Kopp / imagebroker / Globallookpress.com
Полиция завершила расследование уголовного дела о ДТП в подмосковной Балашихе, в котором погиб «пьяный» шестилетний мальчик. Об этом в понедельник, 3 июля, сообщил «Интерфаксу» источник.

«Следственные действия завершены, в настоящее время идет процессуальная процедура — ознакомление сторон с материалами», — сказал собеседник агентства. По его словам, после того, как требования законодательства будут выполнены, уголовное дело будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Представитель областного главка МВД Татьяна Петрова отметила, что дело еще не передано в суд.

21 июня сообщалось, что проведенная в Главном управлении криминалистики Следственного комитета России (СКР) экспертиза установила, что образцы крови, направленные ранее на исследование, действительно принадлежат погибшему мальчику. Также подтвердилось наличие в них алкоголя.

Повторный анализ проводился в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье «Халатность» управлением СКР по Московской области.

23 апреля в Балашихе 31-летняя Ольга Алисова на Hyundai Solaris во дворе дома сбила мальчика. В июне следователь вручил отцу ребенка заключение судебно-медицинской экспертизы, которая установила, что в его крови в момент аварии было 2,7 промилле алкоголя. После этого родители обратились в СКР.
Источник: Lenta.ru
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Комментарии ( 5 )

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Thornhill (Посетители) Сегодня, 20:48
Кимуля,
Они привыкли так отмазывать своих. Но система дала сбой! Ребёнок под колёсами оказался! А если бы это был подросток или взрослый, на него вину бы 100% свалили, типа пьянь под колёса бросается! Уверен, что так обтяпали тысячи дел и никто не смог доказать, что был трезвый! А тут споткнулись на том, что "клиент" 6-ти лет оказался!
А какой нормальный человек поверит в пьяного ребёнка?
 
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Крест (Посетители) Сегодня, 20:37
Органы внутренние кишки короче.
 
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  • Thornhill
 Кимуля (Посетители) Сегодня, 20:31
Цитата: Швейк
Результат где?!!!

Результат как нечто. ФФФВлили ребёнку поллитраФФФ в нахалку,практика мажоров и продажных ментовФФФ,как же мерзко всёФФФ.
 
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  • Thornhill
 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 20:31
а давайте еще дитя в утробе сделаем что он пьян! ппц!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Кимуля
  • Thornhill
 Швейк (Посетители) Сегодня, 19:57
Я худею от таких заявлений! Результат где?!!! stena
 
 

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