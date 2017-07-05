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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Раскрыт дизайн безрамочного смартфона Nokia

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 20:37
Раскрыт дизайн безрамочного смартфона Nokia
Фото: cnmo.com
В сеть утекли рекламные брошюры нового смартфона Nokia с безрамочным экраном. Об этом сообщает китайский портал CNMO.

Судя по изображениям, смартфон получит название Nokia 8. Его оснастят шестидюймовым изогнутым по краям экраном с минимальными рамками. Он будет иметь стандартное соотношение сторон 16:9 и разрешение 2560×1440 точек. Также в брошюре упоминается наличие сканера радужной оболочки глаза.

Помимо этого, устройство будет иметь процессор Qualcomm Snapdragon 835, шесть гигабайт оперативной памяти и 128 гигабайт накопителя. Презентация смартфона, по данным источника, состоится в июле-августе 2017 года.

В середине мая компания HMD Global официально представила в России новые телефоны Nokia, среди которых переиздание культовой модели 3310. Старт продаж Nokia 3310 начался сразу после презентации 16 мая по цене в четыре тысячи рублей. Цена на смартфоны Nokia 3, 5 и 6 составит 10, 13 и 15 тысяч рублей соответственно. Старт продаж Nokia 3 и 5 начался 15 июня, а Nokia 6 — 30 июня.
Источник: Lenta.ru
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