За «Mercedes Pullman Бориса Ельцина» попросили более 33 миллионов рублей

На портале «Авто.ру» появилось объявление о продаже синего Mercedes-Benz S-класса Pullman, который, по словам владельца, ранее принадлежал первому президенту России Борису Ельцину. Соответствующая публикация размещена на сайте портала.
«Автомобиль экспонировался на стенде Mercedes на Франкфуртском автосалоне в сентябре 1995 и был предназначен канцлеру Гельмуту Колю, однако он отказался от автомобиля и передал его своему другу "Борису" (Борису Ельцину), который пользовался им с конца 1995 года и до конца своих дней», — утверждает хозяин машины.
Владелец установил за Mercedes цену в 33,8 миллиона рублей.
Автор объявления пояснил, что в настоящее время транспортное средство находится в частной коллекции. Он подчеркнул, что все оригинальные документы Гаража особого назначения сохранены.
Лимузин 1995 года выпуска оснащен 394-сильным шестилитровым двигателем и автоматической коробкой передач. Пробег составляет почти 90 тысяч километров. Отмечается, что машина не требует ремонта.
Гараж особого назначения — подразделение Федеральной службы охраны России, которое обеспечивает безопасное передвижение президента страны, премьер-министра, глав обеих палат парламента и лидеров других стран, прибывших в Россию.
Гельмут Коль — канцлер ФРГ с 1982 по 1998 год, скончался 16 июня этого года на 88-м году жизни. На похороны по приглашению семьи Коль прилетела вдова первого президента России Наина Ельцина. Борис Ельцин умер 23 апреля 2007 года, с поста президента он ушел 31 декабря 1999-го. Исполняющим обязанности президента он назначил Владимира Путина, который в то время занимал пост председателя правительства России.
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