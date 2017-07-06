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Верблюды гибнут от укусов пауков-каракуртов в Атырауской области

Просмотров:207 Опубликовано: Сегодня, 19:26
Верблюды гибнут от укусов пауков-каракуртов в Атырауской области
Фото: azh.kz
В Индерском районе от укуса пауков-каракуртов погибло шесть верблюдов в сельском округе Бодене и один в округе Орлик, пишет Ак Жайык.

Сильная жара стала причиной усиленного размножения этого вида паукообразных, очень опасного для человека и домашнего скота. В этот раз они почему-то "облюбовали" верблюдов.

"Если скотовод вовремя определит укус каракурта у животного и окажет помощь, то его можно спасти. Но если после укуса пройдет два-три дня, то яд распространяется по организму, и шансов уже нет. Экстренная помощь заключается вот в чем: в первую очередь надо искупать животное в воде, чтобы сбить высокую температуру, затем уложить во влажное помещение и поставить систему - гемодез. Необходимо прокапать примерно два литра препарата", - рассказал директор ГКП "Индерская районная ветеринарная станция" Ербол Бокеев.

Он добавил, что благодаря вовремя оказанной помощи удалось спасти 20 верблюдов в округах Жарсуат и Коктогай. Погибший скот сожжен и захоронен. Компенсация из бюджета за него в данном случае не предусмотрена.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Егерь (Посетители) Сегодня, 21:20
Людей не кусали еще? Опасная животина этот каракурт.
 
 

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