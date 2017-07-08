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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Как выспаться за два часа - ученые

Просмотров:472 Опубликовано: Сегодня, 06:55
Как выспаться за два часа - ученые
Фото из открытых источников
Сомнологи разработали систему для оптимизации сна и восстановления организма, согласно которой можно выспаться за два часа, передает Today.kz со ссылкой на Рен.tv.

Техника называется полифазный сон. Согласно ей, человек засыпает в течении дня на небольшие промежутки времени.

Существует пять основных режимов полифазного сна.

Первый - Dimaxion. Спать нужно по 30 минут через каждые шесть часов. Таким образом человек проведет во сне около двух часов в сутки.

Второй режим - Uberman, при котором спать нужно по 20 минут через каждые четыре часа. Общее количество часов отдыха также составит два часа.

Третий режим назван Everyman. Во время него, человек проводит во сне ночью примерно полтора-три часа, а днем спит три раза по 20 минут. Общая продолжительность такого сна составит примерно два часа и 10 минут.

Четвертый режим - Tesla. Назван так, потому что его придерживался изобретатель Никола Тесла. Он спал два часа ночью и один раз днем 20 минут. Итого - два часа 20 минут.

Последний, пятый режим носит название Siesta. Выбирая его, человек может спать примерно четыре-пять часов ночью, и около полутора часов днем. Общая продолжительность такого сна составит шесть часов.
Источник: Today.kz
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Комментарии ( 3 )

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Thornhill (Посетители) Сегодня, 12:15
Цитата: pic
И какая необходимость , так спать?

Это разработка для правителей. Чтобы простолюдины поменьше спали и побольше работали! А то бюджет тощий! lol
 
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 10:34
Қыӡық екен. Онда, теӡ ұйықтап қалатын қасиеттi дамыту керек секiлдi ...
 
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pic (Посетители) Сегодня, 08:42
И какая необходимость , так спать?
 
 

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