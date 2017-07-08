От Антарктиды скоро отколется мега-айсберг

Европейское космическое агентство предупреждает о надвигающемся катаклизме. Специалисты приводят снимки со спутников CryoSat и Sentinel-1, на которых видно, как от шельфа Ларсена в скором времени отколется огромный кусок льда. Его площадь составит около 6000 кв. км, пишет БЕЛТА.



В леднике уже давно образовалась 100-километровая трещина, которая значительно увеличилась в прошлом году. В январе нынешнего года от океана ее отделяло 20 км, а теперь - всего пять. Уже к началу осени от айсберга может отколоться огромный массив льда. Ледяная гора возвышается над уровнем моря на 190 метров, его подводная часть при этом составит 210 м. Объем льда превысит 1155 кубических километров. Специалисты ESA постоянно мониторят ситуацию и собираются «преследовать» айсберг и после его откола.



Не исключено, что он почти целиком достигнет Фолклендских островов, а может и распадется на несколько фрагментов вдали от морских путей. Этот мегагигант станет самым большим айсбергом за всю историю зарегистрированных наблюдений. Он уменьшит объем ледника Ларсена на 10%. Кстати, уровень Мирового океана «ледяной гость» не повысит - ведь он уже находился в воде до этого, а следовательно вытеснил всю воду своим весом уже давно.